Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ

Шойгу заявил о завершении работы по переподчинению флотов главнокомандующему ВМФ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом России, это сделает управление эффективнее, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии.

"Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях", - сказал Шойгу.