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РИА Новости

Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Шойгу заявил о завершении работы по переподчинению флотов главнокомандующему ВМФ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом России, это сделает управление эффективнее, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии.

"Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях", - сказал Шойгу.

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