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РИА Новости

Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане

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Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море.
Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

Шойгу: ВС РФ в 2023 году выполняли задачи сдерживания ВМС НАТО в Мировом океане

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские корабли в 2023 году выполняли задачи сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане и совершили более 50 походов, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания Военно-морских сил НАТО в Мировом океане. В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тысяч морских миль", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

Он добавил, что в целом интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза.

Министр подчеркнул, что в ходе учения "Финвал-2023" было отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты Северного морского пути.

Кроме того, была продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств.

"В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август – с Военно-морскими силами Китая. Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия", - уточнил Шойгу.

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