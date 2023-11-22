Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году

Шойгу: объемы закупок и ремонта оружия и техники ВС РФ в 2024 году возрастут

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут. В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", - сказал он.

Шойгу также отметил необходимость продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе СВО.