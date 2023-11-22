Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады

Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В боевой состав ВМФ России уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, с 2018 года состав флотов и Каспийской флотилии пополнили более 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.