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РИА Новости

Шойгу рассказал о доле современных кораблей в составе ядерной триады

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В боевой состав ВМФ России уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, с 2018 года состав флотов и Каспийской флотилии пополнили более 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
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ТОФ
Ядерный щит
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