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РИА Новости

Шойгу анонсировал открытие военных учебных центров для студентов в регионах

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: во всех регионах России откроют военные учебные центры для студентов

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Военные учебные центры для подготовки студентов откроют во всех субъектах России, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны.

В ходе своего вступительного слова министр затронул вопрос совершенствования военной подготовки студентов.

"В ходе реализации поручения президента Российской Федерации завершили первый этап работ – военные учебные центры будут открыты во всех субъектах Российской Федерации. Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской Народной Республике", - сообщил Шойгу.

По его словам, количество регионов, охваченных военной подготовкой, увеличится до 82, а число военных учебных центров достигнет 137. Шойгу отметил, что гражданская высшая школа "оказывает весомую поддержку в достижении целей специальной военной операции".

Так, около 20 тысяч студентов из более 400 вузов страны участвуют в волонтерской деятельности и гуманитарных миссиях.

"В текущем году ими сдано более 700 литров донорской крови, что позволило оказать неотложную медицинскую помощь 1400 наших раненных ребят. В Государственном морском университете имени адмирала Ушакова, Пензенском государственном университете, Брянском государственном инженерно-технологическом университете и Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева было сдано более 600 кроводач", - отметил министр.

Кроме того, в воинские части, находящиеся на линии боевого соприкосновения, переданы более 10 тысяч комплектов самых современных перевязочных материалов.

"Преподаватели военных учебных центров ведут дополнительные занятия по военной подготовке с сотрудниками органов власти и мобилизованными гражданами. Всего её прошли более 20-ти тыс. человек. В вузах собрано более тысячи квадрокоптеров и FPV-дронов, которые с высокой эффективностью применяются в группировках войск. Студентами изготовлено свыше 50-ти тыс. квадратных метров маскировочных сетей, что позволит сразу укрыть несколько батальонов. В этой работе хотел бы отметить Омский государственный технический университет, где ребята работают практически без выходных", - добавил министр.

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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