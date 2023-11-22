Шойгу назвал число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

Шойгу: число носителей высокоточного оружия в ВМФ РФ к концу года превысит 40

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" с "Цирконами" находится на государственных испытаниях, его вооружат "Цирконами", всего носителей высокоточного оружия к концу года будет более 40, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"В настоящее время проходит государственные испытания фрегат "Адмирал Головко", планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит более 40 единиц", - сказал Шойгу.

Госиспытания фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется завершить в середине октября, до конца года он будет передан ВМФ РФ, сообщил в сентябре РИА Новости генеральный директор завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов.

После завершения программы испытаний "Адмирал Головко" войдет в состав соединения ракетных кораблей Северного флота, где уже служат два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на судостроительном заводе "Северная верфь".

"Адмирал Головко" является третьим фрегатом проекта 22350. Эти корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".