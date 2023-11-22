Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу

Шойгу: доля современной военной и спецтехники в ВМФ РФ выросла до 74%

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Доля современной военной и специальной техники в ВМФ России выросла до 74%, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Реализация плана деятельности главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%", - сказал министр.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ВМФ современным вооружением к 2027 году должен превысить 70%.