Войти
РИА Новости

Доля современной техники в ВМФ России достигла 74 процентов, сообщил Шойгу

462
0
-1
Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов"
Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Шойгу: доля современной военной и спецтехники в ВМФ РФ выросла до 74%

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Доля современной военной и специальной техники в ВМФ России выросла до 74%, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Реализация плана деятельности главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%", - сказал министр.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ВМФ современным вооружением к 2027 году должен превысить 70%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
КФ
Похожие новости
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
27.01.2020
Армагеддон в руках Москвы и Вашингтона
21.10.2019
"Гром-2019" отгремел
09.10.2019
Тест на лояльность
31.07.2018
Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
31.08.2016
Разбор "Калибров"
30.11.2015
Испытано на реальной войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства