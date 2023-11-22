Космонавты интегрировали шлюзовую камеру модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС

Работы были проведены в день 25-летия запуска первого модуля МКС - функционально-грузового блока "Заря"

МКС, 21 ноября. /ТАСС/. Шлюзовая камера многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" окончательно интегрирована в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил спецкор ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Работы были проведены в день 25-летия запуска первого модуля МКС - функционально-грузового блока "Заря". "25-летие запуска отметили окончательной адаптацией шлюзовой камеры в состав российского сегмента МКС. Сегодня для этого я выполнил следующие работы: сделал окончательную проверку герметичности шлюзовой камеры, после чего открыл люк, смонтировал вентиляцию и демонтировал все те механизмы и устройства, которые были нужны для стыковки шлюзовой камеры с МЛМ", - заявил Кононенко.

Модуль "Наука" находится в составе МКС с 2021 года. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Модуль разработан РКК "Энергия" и построен в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (Центр Хруничева, входит в Роскосмос). В состав "Науки" входят приборно-герметичный отсек и сферический гермоадаптер, разделенные герметичной переборкой с люком.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Далее спецкором агентства становились космонавты Олег Артемьев и Дмитрий Петелин. В настоящее время в корпункте ТАСС на МКС работает заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.