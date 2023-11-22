Французская компания разрабатывает ракету-носитель с «гибридным» двигателем

Источник изображения: topwar.ru
Европейская космическая программа переживает тяжелые времена, что в немалой степени вызвано разрывом связей с Москвой.
- говорится в издании Opex360.
Как пояснил начальник штаба ВКС Франции генерал Стефан Милль, «мы действительно находимся в деликатном положении»:
6 ноября Франция, Германия и Италия подтвердили желание выйти из «этой колеи», договорившись о ежегодном финансировании проекта Ariane 6 в размере €340 млн с 2026 года. Как планируется, Ariane 6 должна выполнять 4 миссии в год, а Vega C – три. При этом ведется речь о переходе к запускам в космос на конкурсной основе.
Доступ к заказам может получить и французская компания HyPrSpace, которая при поддержке Минобороны разрабатывает инновационный двигатель, который благодаря своей простоте позволит, как ожидается, резко снизить затраты при космических запусках.
- поясняют в компании.
Как объясняется, проблема в работе «гибридного» двигателя обусловлена расслоением реагентов и необходимостью более высоких скоростей регрессии [то есть требуется повышение уровня расхода топлива] в большой камере сгорания. Разработчики из HyPrSpace утверждают, что решили ее.
В настоящее время планируется построить большой [видимо, полноразмерный] прототип двигателя, то есть 6 метров в высоту и 1 метр в диаметре. В случае его успешных испытаний прототип будет использоваться в перспективной ракете-носителе Orbital Baguette 1 (OB-1), созданием которой также занимается HyPrSpace. Данная РН должна быть способна выводить на орбиту спутники массой 250 кг «реактивным и экономичным способом».