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Военное обозрение

Французская компания разрабатывает ракету-носитель с «гибридным» двигателем

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Источник изображения: topwar.ru

Европейская космическая программа переживает тяжелые времена, что в немалой степени вызвано разрывом связей с Москвой.

После прекращения действия соглашения с Россией по ракетам-носителям «Союз», вывода из эксплуатации РН Ariane-5, задержек с запуском Ariane-6, неудач с Vega и провала Virgin Orbit, в Европе стало сложно получить доступ к космосу

- говорится в издании Opex360.

Как пояснил начальник штаба ВКС Франции генерал Стефан Милль, «мы действительно находимся в деликатном положении»:

С военной точки зрения, мы должны непременно выйти из этой колеи [неудач], в которой застряли, чтобы иметь возможность достичь наших суверенных целей.

6 ноября Франция, Германия и Италия подтвердили желание выйти из «этой колеи», договорившись о ежегодном финансировании проекта Ariane 6 в размере €340 млн с 2026 года. Как планируется, Ariane 6 должна выполнять 4 миссии в год, а Vega C – три. При этом ведется речь о переходе к запускам в космос на конкурсной основе.

Доступ к заказам может получить и французская компания HyPrSpace, которая при поддержке Минобороны разрабатывает инновационный двигатель, который благодаря своей простоте позволит, как ожидается, резко снизить затраты при космических запусках.

Рассматриваемая технология называется «гибридной», поскольку она заключается в сочетании жидкого топлива (окислителя) с твердым топливом. Эта концепция известна уже более 50 лет. Однако до сих пор она не смогла получить широкого распространения для крупных РН из-за отсутствия устойчивой [работы] двигательной установки

- поясняют в компании.

Как объясняется, проблема в работе «гибридного» двигателя обусловлена расслоением реагентов и необходимостью более высоких скоростей регрессии [то есть требуется повышение уровня расхода топлива] в большой камере сгорания. Разработчики из HyPrSpace утверждают, что решили ее.

В настоящее время планируется построить большой [видимо, полноразмерный] прототип двигателя, то есть 6 метров в высоту и 1 метр в диаметре. В случае его успешных испытаний прототип будет использоваться в перспективной ракете-носителе Orbital Baguette 1 (OB-1), созданием которой также занимается HyPrSpace. Данная РН должна быть способна выводить на орбиту спутники массой 250 кг «реактивным и экономичным способом».

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Страны
Германия
Италия
Россия
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Проекты
Ariane РН
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