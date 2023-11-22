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ТАСС

Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет

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Украинские комплексы "Точка-У" в Киеве
Украинские комплексы "Точка-У" в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Ведомство "призывает армянские СМИ не тиражировать ложные тезисы, которые были запущены в информационное поле зарубежными изданиями", сказал пресс-секретарь минобороны страны Арам Торосян

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Армении опровергло опубликованную в некоторых изданиях информацию о поставках Украине ракет. Оборонное ведомство республики сегодня ответило на запрос агентства "Арменпресс".

"Информация не соответствует действительности, и министерство обороны призывает армянские СМИ не тиражировать ложные тезисы, которые были запущены в информационное поле зарубежными изданиями", - сказал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

Ранее различные Telegram-каналы распространили информацию о передаче Арменией Украине ракет "Точка-У". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Украина
Продукция
Точка-У
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