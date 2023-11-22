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Военное обозрение

Сверхзвуковой самолет X-59 разработки NASA готовится к первому полету

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Источник изображения: topwar.ru

В июле американская компания Lockheed Martin и NASA впервые представили прототип сверхзвукового самолета X-59, заявив тогда, что ему предстоят наземные испытания. Согласно недавно опубликованной информации, машина готовится к своему первому полету и сейчас получает новую цветовую окраску.

Как сообщается на сайте NASA, первый полет X-59 ожидается в 2024 году. Его создание ведется по контракту 2018 года на сумму $247,5 млн. Цель этой программы состоит в разработке пассажирской машины, которая сможет преодолевать звуковой барьер с пониженной шумностью, уровень которой должен составить около 75 децибел, что немного больше, чем шум захлопывающихся дверей автомобиля или движения транспорта.

Излишний шум, создаваемый самолетом, движущимся со сверхзвуковой скоростью, является одним из факторов, из-за которых отозванные в 2003 году машины Concorde до сих пор не получили преемников.

X-59 является демонстратором новых технологий, позволяющих избежать этой проблемы. Длина его фюзеляжа составляет более 29 м, а размах крыльев 9 м. Машина на высоте 18 тыс. м должна идти с крейсерской скоростью в пределах 1,42 Маха (1512 км/ч). Она построена на шасси истребителя F-16 и имеет максимальную взлетную массу 14,7 т. В качестве силовой установки выступает двигатель General Electric F414, который используется в истребителях, таких как F-18E F Super Hornet и JAS 39 Gripen.

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Страны
США
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
Super Hornet
Х-59
Компании
General Electric
Lockheed-Martin
NASA
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