Американский сенат принял документ об отказе от военной помощи Азербайджану

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Как сообщает портал Defense News, ещё на прошлой неделе верхняя палата Конгресса США приняла документ под названием «Акт о защите Армении 2023», который не получил широкой огласки.

В документе, за который проголосовали сенаторы, говорится о прекращении сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности и оказания ему военной помощи, пишет Defense News.

Сообщается, что такое решение было принято из-за наличия у Вашингтона опасений относительно возможного вторжения Баку в южную часть Армении. Очевидно, речь идёт о так называемом «Зангезурском коридоре» — территории на юге Армении, находящейся между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

Согласно принятому законодателями документу, президент США в 2024 и 2025 годах не сможет своими указами оказывать военно-техническую поддержку Баку.

По данным портала, «Акт» был принят сенатом единогласно. Однако пока он ещё не обрёл законную силу и требуется его дальнейшее одобрение в нижней палате Конгресса – Палате представителей.

По словам сенатора Гэри Питерса, американские партнёры по всему миру должны чётко понять, что если они хотят военной помощи, пусть соблюдают выдвигаемые Вашингтоном условия.

Стоит отметить, что военная помощь Штатов Баку не была когда-либо существенной.