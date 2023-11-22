Запад уготовил Украине худший сценарий окончания конфликта

Gazeta.ua: на Украине признали неизбежность переговоров на условиях России

Сегодня существует три варианта развития ситуации на Украине, пишет "Газета по-украински". Наиболее вероятный – сокращение западной поддержки и переговоры о мире на условиях России. На втором месте – заморозка конфликта. Вариант "перемоги" автор статьи вовсе исключает.

Нужно хотя бы в общих чертах понимать возможные сценарии будущего. Как минимум это необходимо для бизнеса, который должен планировать свою деятельность.

Следовательно, сценарии развития событий сейчас, на мой взгляд, выглядят следующим образом. Мы рассматриваем как минимум двухлетнюю временную рамку, чтобы учесть последствия выборов в ключевых странах. Все нижеследующее вам не понравится, но кто-то должен это сказать. Если для вас лучше незнание, остановитесь здесь и не читайте дальше.

Входящие данные (что мы знаем на сейчас):

Позиционное противостояние не приводит к существенному изменению линии соприкосновения. По оценкам военных аналитиков, возможность каждой из сторон в обороне превышает наступательную способность другой стороны. Запад на данный момент не рассматривает сценарий российского поражения как приемлемый для себя, со всеми последствиями по количеству и качеству поставок вооружений. Путин избрал стратегию ведения боевых действий на истощение, в которой авторитарная Россия имеет больше шансов, чем Украина из-за ее зависимости от демократических союзников, позиция которых может измениться после выборов.

Из этого следует три основных сценария для Украины.

1. Продолжение конфликта на истощение

Худший сценарий, и пока все движется по этой траектории. Смена власти в странах Запада приведет к уменьшению поддержки до уровня, когда Украина не сможет продолжать конфликт и будет вынуждена вести переговоры о мире на условиях России. Даже если политическая поддержка сохранится на нынешнем уровне, количество точек напряжения в мире будет расти, отвлекая от Украины, и способность Запада предоставлять оружие начнет иссякать, а переводить американскую или европейскую экономику на военные рельсы никто не будет (Украина в любом случае сама не способна обеспечить себя современным оружием, хотя должна делать все возможные шаги в этом направлении).

Фактически, этот сценарий означает поражение Украины, которое не оставляет шансов на восстановление экономики. Во внутренней политике у Украины также есть проблемы, потому что проводить выборы во время бесконечного военного положения невозможно, а если их провести, то они либо законсервируют нынешнюю власть наихудшим образом, что даст Западу основания окончательно отказаться от Украины как недемократической страны, либо приведут к массовым протестам, что будет иметь крайне негативные последствия.

2. Заморозка конфликта

Этот сценарий дает Западу выход из ловушки "поражение, победа и затягивание все равно неприемлемы". В этом сценарии союзники оставляют поддержку Украины примерно на нынешнем уровне, чтобы не допустить поражения Украины и не нанести поражение России. Констатируя невозможность добиться успехов, западные союзники склоняют Украину к переговорам о замораживании конфликта, в то же время сильно давя на Путина (сегодня ему выборы не нужны, потому что ставка сделана на первый сценарий, но многие факторы могут изменить ситуацию). Инициатором переговоров станет либо Байден весной или летом 2024 года (ему надо выглядеть на выборах победителем или, по крайней мере, миротворцем), или уже победитель американских выборов весной 2025-го.

После подписания мирного соглашения обе стороны (Украина с помощью Запада, Россия с помощью Китая) начинают интенсивно готовиться к следующему конфликту, который произойдет лет через 5 (минимум – через 3, максимум – через 7). Поскольку мирное соглашение ведет к отмене военного положения, проводятся демократические выборы, на которых побеждают новые лица, олицетворяющие курс на всестороннюю модернизацию, в то время как Зеленский ассоциируется с поражением и сходит с политической сцены (отказ от проведения демократических выборов в мирное время будет иметь на него еще более худшие последствия). За время подготовки у России есть шансы изучить ошибки 2022 года, а у Украины есть шансы существенно модернизироваться (не только в техническом, но и в институциональном аспекте; в скобках также отмечу, что уже пора начинать). В лучшем варианте этого сценария Украина проведет настолько успешную модернизацию, что Россия будет ее опасаться. В худшем варианте Украина готовится слабо, и возобновление боевых действий приведет к полному поражению и установлению пророссийского режима.

3. Победа

Украине удается убедить союзников, что поражение России является приемлемым сценарием (и даже желанным). Помощь резко растет до уровня, позволяющего успешно провести весенне-летнее контрнаступление, захватить южные области и Крым, значительно сократить линию фронта, "заморозить" восточные регионы до лучших времен, и в таком формате выйти на переговоры на украинских условиях. После подписания мира Украина вступает в НАТО и получает большие деньги на восстановление и модернизацию экономики. Победившая Украина привлечет внимание мира в разных аспектах. Безопасная ситуация благоприятна для экономического роста, разблокированные моря открыты для экспорта. Зеленский легко выигрывает демократические выборы как победителль в конфликте. Между тем, российское поражение приводит к накоплению факторов, ведущих к политическим изменениям, как это бывало всегда в ее истории после поражений. Эти изменения делают невозможным возобновление боевых действий. Сценарий "Победа" наименее вероятен, поскольку предполагает тот уровень стратегического и переговорного мастерства, которого у Украины сейчас нет. В то же время он единственный, который обеспечивает выживание правящей политической команды, и это хорошо, что интересы общества и политической элиты совпадают.

Два заключительных замечания

Всегда могут быть какие-то "черные лебеди" или даже "серые носороги" (событие, которое давно ждали). Но делать ставку на такие события бессмысленно. Трамп является эксцентричным и полностью непредсказуемым персонажем, поэтому существует ненулевая вероятность, что из-за некоторых факторов он вдруг развернется в сторону максимальной поддержки Украины. Но очевидно, что делать на это ставку так же бессмысленно.

Еще раз хочу подчеркнуть: будущее не предопределено. Лучшие сценарии возможны, только нужно их воплощать, а не просто верить.

Автор: Валерий Пекар