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ТАСС

СМИ: "милитаризация космоса" США, Японией и РК требует от КНДР создания своих спутников

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Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru.

По данным ЦТАК, обеспечение собственной безопасности - суверенное право КНДР

СЕУЛ, 21 ноября./ТАСС/. Милитаризация космоса со стороны США, Южной Кореи и Японии - программы запуска разведывательных спутников, которые могут добыть информацию для превентивного удара по КНДР, требует от Пхеньяна активизировать собственные усилия по освоению космоса, в том числе разработку аналогичного оборудования. Об этом говорится в статье научного сотрудника Главного государственного управления КНДР по аэрокосмической технике Ли Сон Чжина.

"Безумные происки по милитаризации космоса со стороны США и их сателлитов требуют от нашего государства придать более мощный импульс работе по освоению космоса в целях самозащиты, в том числе разработке военного спутника-разведчика", - сказано в материале, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Обеспечение собственной безопасности - суверенное право КНДР, подчеркнул автор.

Ли Сон Чжин напомнил, что Южная Корея планирует запустить свой первый разведывательный спутник 30 ноября с американской базы на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Свой план дополнительного запуска четырех разведывательных спутников до 2029 года опубликовали "японские реакционеры", добавил он. При этом первый из этих спутников будет запущен в январе 2024 года. Сеул и Токио занимаются милитаризацией космоса при активной поддержке США, отметил автор.

Сотрудник государственного управления КНДР подчеркнул, что сеть разведывательных спутников, которую будут использовать "южнокорейские марионетки", носит не оборонительный, а наступательный характер. Она связана не с ответом на "ракетную угрозу", а с подготовкой к агрессивной войне. По его словам, в Сеуле рассчитывают, что спутники будут способствовать укреплению потенциала системы Kill Chain - концепции по нанесению превентивного удара по местам дислокации ракетных сил КНДР.

Ли Сон Чжин также высказался о мотивации США. "Цель [США] заключается в том, чтобы укреплять способность к сбору разведывательных данных о странах региона, повышать эффективность и надежность системы ПРО и тем самым добиться стратегического превосходства над нами, КНР и РФ", - полагает автор статьи. По его словам, именно развитие собственного разведывательного потенциала в космосе "в ответ на происки враждебных сил по его милитаризации" может помочь в сдерживании войны и обеспечении военного паритета.

Утром 21 ноября по местному времени стало известно, что КНДР уведомила Береговую охрану Японии о намерении запустить свой первый разведывательный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. 

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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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