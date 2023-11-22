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ТАСС

Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не как ожидалось

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Время позволило России очень хорошо подготовиться к нему, отметил Петр Павел

ПРАГА, 21 ноября. /ТАСС/. Контрнаступление Украины идет не так, как ожидали сами украинцы, а время позволило России хорошо к нему подготовиться. Об этом заявил президент Чехии Петер Павел на проходящем в Праге совещании высшего командного состава ВС республики. Трансляцию осуществляли чешские телеканалы.

"Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы, - сказал президент - Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению <…>. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются, украинские солдаты чувствуют разочарование поддержкой Запада [чувствуют], что она недостаточна".

Россия, по словам Павела, смогла поставлять своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад направляет Украине, а зима может добавить новых проблем для Киева и негативно отразиться на действиях ВСУ.

"Успех России на Украине стал бы большой проблемой для нас всех, не только для Чехии, а для всех союзников, всех западных стран", - утверждает президент. Им могли бы "воодушевиться много других подобно рассуждающих [как РФ] стран, что с применением силы можно достичь [достижения] своих [целей]". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
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