Новые северокорейские артустановки M2018 теперь оснащены радиолокационными баллистическими станциями

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В Пхеньяне внимательно отслеживают все новейшие тенденции, которые становятся популярными среди ведущих оборонных компаний мира. Поэтому теперь новые северокорейские артустановки М2018 оснащены радиолокационными баллистическими станциями, интегрированными в систему управления огнем.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Впервые эта самоходка была показана на параде в Пхеньяне в 2018 году, посвященном 70-й годовщине со дня основания КНДР, но тогда такой РЛС на ней не было. Эксперты не могли не заметить внешнего сходства новой северокорейской САУ с самыми современными зарубежными образцами аналогичной техники. В первую очередь, обращали на себя внимание гаубичные стволы, имеющие большую длину.

Применение баллистических станций в артиллерии дает ей возможность стрелять точнее и не тратить время и боеприпасы на пристрелку перед поражением цели.

Хотя с момента первой демонстрации САУ М2028 прошло около пяти лет, эта система до сих пор остается одной из самых засекреченных в мире. Предполагают, что она использует активно-реактивные снаряды неизвестного калибра и способна вести гонь на расстоянии до 40 километров.

На данный момент оборонная промышленность Северной Кореи выпускает широкую линейку отечественных артиллерийских систем, как буксируемых, так и самоходных. Чаще всего они мало отличаются от выпускаемых в СССР орудий калибра 122, 130 или 152 мм. Но в КНДР выпускается и артиллерия собственной разработки, в том числе крупнокалиберная. Среди них есть, к примеру, 170-миллиметровая САУ Koksan M1989, обладающая дальностью стрельбы до 60 километров.