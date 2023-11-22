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ЦАМТО

Saab получила крупный заказ от неназванного покупателя

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Компания Saab.

ЦАМТО, 21 ноября. Шведская компания Saab 17 ноября объявила о получении от правительства неназванного западного государства заказа на поставку ряда оборонных систем и оборудования.

Стоимость заказа составляет около 4,3 млрд. шведских крон (около 410 млн. долл.). Планируется, что поставки будут выполнены в течение 2025-2027 гг.

Не раскрывая конкретные системы, компания сообщила, что в заказ входят системы и оборудование из бизнес-направлений Dynamics (ракеты, системы огневой поддержки) и Surveillance (средства наблюдения).

По заявлению Saab, в связи с особенностями оборонной отрасли, обстоятельствами, касающимися клиента, а также интересами национальной безопасности, дополнительная информация относительно этого заказа и покупателя предоставляться не будет.

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Страны
Швеция
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