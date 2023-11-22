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ТАСС

Зеленский полагает, что конфликт на Украине не может завершиться вничью

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

По словам президента Украины, его страна стремится к "воссоединению в своих границах"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Киев считает невозможным завершение конфликта на Украине вничью, это было бы "неверным поворотом". Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

По словам Зеленского, иногда случаются "неверные повороты на перекрестках истории", например когда противникам Украины "удается подорвать международную поддержку и солидарность", а также "когда цивилизованный мир начинает искать компромиссы" и "идти на уступки".

"Мы проиграем, наивно думая, что с ними может быть ничья. Ничья невозможна", - отметил он. Зеленский добавил, что Украина стремится к "воссоединению в своих границах".

Другой угрозой, которая может привести к "неверному повороту на перекрестке истории", Зеленский назвал ситуацию, когда противникам "удается расколоть внутреннее единство".

4 ноября телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По данным телеканала, американские и европейские официальные лица "начали спокойно" говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы о том, что Украине "придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей". Несколько таких бесед состоялись еще в прошлом месяце, отмечал телеканал.

Представители России на различных уровнях неоднократно указывали, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. 

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Страны
Россия
США
Украина
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