Войти
ЦАМТО

Embraer рассчитывает на победу KC-390 "Миллениум" в южнокорейском тендере

454
0
0
KC-390
KC-390.
Источник изображения: embraer.com

ЦАМТО, 21 ноября. Бразильская Embraer Defense and Security с KC-390 "Миллениум" рассчитывает на победу в тендере Агентства программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея по закупке военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на заявление президента Embraer Defense and Security Жоау Боско Коста-младшего в рамках выставки Dubai Airshow 2023, Южная Корея должна определиться со своим новым транспортным флотом в первую неделю декабря, а C-390 является одним из финалистов.

В 2022 году Embraer объявила о партнерстве с несколькими южнокорейскими компаниями для поддержки потенциального парка C-390 в стране, включая ASTG, EMK и Kencoa Aerospace. Самолет также планируется продать Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам в рамках партнерства с британской BAE Systems.

Напомним, что 25 марта 2022 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея объявило конкурс "Large Transport Aircraft Secondary Program" (LTAP-2), предполагающий закупку четырехдвигательных тактических транспортных самолетов большой грузоподъемности. Несмотря на грузоподъемность ниже 26 тонн, тем не менее, бразильский C-390 также был допущен к тендеру.

В DAPA сообщили, что в конкурсе ожидается участие трех типов самолетов: C-130J-30 "Геркулес" (американская Lockheed Martin), A-400M "Атлас" (европейский Airbus) и C-390 "Миллениум" (бразильская Embraer).

Также по данным южнокорейского агентства, компания-победитель данного конкурса должна создать консорциум с компанией в Республике Корея для совместного производства или предоставить компенсационные пакеты (взаимозачеты) в других авиакосмических проектах. Проект должен быть реализован к 2026 году (видимо, имеется в виду поставка первой машины) с привлечением ресурсов отечественной промышленности.

Инвестиции в проект по приобретению самолетов на период с 2022 по 2026 гг. ожидаются в размере 710 млрд. южнокорейских вон (581,5 млн. долл. США). Комитет по продвижению оборонных проектов (Defense Projects Promotion Committee) уже утвердил бюджет. Однако пока не сообщалось, какое конкретно количество машин планируется закупить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Южная Корея
Продукция
A400M
C-130
KC-390
Компании
Airbus
BAE Systems
DAPA
Embraer
Lockheed-Martin
Похожие новости
25.04.2022
Компания Embraer с самолетом ВТА KC-390 "Миллениум" примет участие в тендере ВВС Республики Корея
11.06.2014
Передел в небе
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
13.03.2013
Ил-78: второе рождение
26.07.2011
Airbus Military рассчитывает на успех проекта A400M
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства