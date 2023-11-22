Embraer рассчитывает на победу KC-390 "Миллениум" в южнокорейском тендере

ЦАМТО, 21 ноября. Бразильская Embraer Defense and Security с KC-390 "Миллениум" рассчитывает на победу в тендере Агентства программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея по закупке военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на заявление президента Embraer Defense and Security Жоау Боско Коста-младшего в рамках выставки Dubai Airshow 2023, Южная Корея должна определиться со своим новым транспортным флотом в первую неделю декабря, а C-390 является одним из финалистов.

В 2022 году Embraer объявила о партнерстве с несколькими южнокорейскими компаниями для поддержки потенциального парка C-390 в стране, включая ASTG, EMK и Kencoa Aerospace. Самолет также планируется продать Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам в рамках партнерства с британской BAE Systems.

Напомним, что 25 марта 2022 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея объявило конкурс "Large Transport Aircraft Secondary Program" (LTAP-2), предполагающий закупку четырехдвигательных тактических транспортных самолетов большой грузоподъемности. Несмотря на грузоподъемность ниже 26 тонн, тем не менее, бразильский C-390 также был допущен к тендеру.

В DAPA сообщили, что в конкурсе ожидается участие трех типов самолетов: C-130J-30 "Геркулес" (американская Lockheed Martin), A-400M "Атлас" (европейский Airbus) и C-390 "Миллениум" (бразильская Embraer).

Также по данным южнокорейского агентства, компания-победитель данного конкурса должна создать консорциум с компанией в Республике Корея для совместного производства или предоставить компенсационные пакеты (взаимозачеты) в других авиакосмических проектах. Проект должен быть реализован к 2026 году (видимо, имеется в виду поставка первой машины) с привлечением ресурсов отечественной промышленности.

Инвестиции в проект по приобретению самолетов на период с 2022 по 2026 гг. ожидаются в размере 710 млрд. южнокорейских вон (581,5 млн. долл. США). Комитет по продвижению оборонных проектов (Defense Projects Promotion Committee) уже утвердил бюджет. Однако пока не сообщалось, какое конкретно количество машин планируется закупить.