В Бенгальском заливе проходят совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии

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МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота проводят в Бенгальском заливе совместное учение с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Республики Индия", - сказали на флоте.

Отмечается, что накануне отряд кораблей ТОФ завершил мероприятия по плану делового захода в порт Вишакхапатнам.