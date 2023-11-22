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ТАСС

В Бенгальском заливе проходят совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: Отдел Тихоокеанского флота/ ТАСС, архив

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МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота проводят в Бенгальском заливе совместное учение с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Республики Индия", - сказали на флоте.

Отмечается, что накануне отряд кораблей ТОФ завершил мероприятия по плану делового захода в порт Вишакхапатнам. 

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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