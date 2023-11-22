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Источник: Принято решение о закладке трёх многоцелевых атомных подлодок проекта «Ясень-М»

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Источник изображения: topwar.ru

Количества атомных многоцелевых подлодок проекта "Ясень-М" будет увеличено, принято решение о закладке еще трех субмарин данного проекта. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Командование ВМФ приняло решение о закладке еще трех атомных многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М", доведя их количество до 12 единиц. Закладка пройдет на Севмаше в ближайшее время, но точные сроки не называются. По имеющимся планам, в составе Северного и Тихоокеанского флотов будет по шесть субмарин этого проекта.

В ближайшее время ожидается закладка трех АПЛ семейства "Ясень". С учетом уже построенных и строящихся субмарин этого проекта планируется, что на Северном и Тихоокеанском флотах будет по шесть таких подлодок

- приводит ТАСС слова источника.

На сегодняшний день в составе российского флота несут службу три многоцелевых атомных субмарины: головная и единственная АПЛ проекта 885 "Ясень" "Северодвинск", головная АПЛ модернизированного проекта 885М "Ясень-М" "Казань" и первая серийная "Новосибирск". До конца года в строй должна войти вторая серийная АПЛ "Красноярск". Субмарины имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел.

Основное оружие многоцелевых "Ясеней" - это ракеты "Калибр" и "Оникс", в дальнейшем - гиперзвуковые "Циркон". Как ранее сообщалось, первой АПЛ, получившей гиперзвуковые ракеты на вооружение станет "Пермь", находящаяся в достройке на Севмаше. Она получит измененную конструкцию, но в чем конкретно это заключается, пока информации нет.

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Севмаш
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
ТОФ
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