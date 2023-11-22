«Это оружие сжигает всё дотла»: в польской прессе оценили работу огнеметных систем ТОС-1/2

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В ходе проведения спецоперации российские войска активно используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1/2. Согласно сообщениям украинской разведки, данные изделия ВС РФ начали применять уже 28 февраля 2022 года, то есть через несколько дней после начала СВО; на данный момент в зоне боевых действий работают около 50 машин этого типа.
- дается оценка в польском издании WP Wiadomosci.
Отмечается, что ВС РФ против ВСУ применяют как гусеничную ТОС-1, так и колесный вариант ТОС-2.
- пишет автор.
С его слов, при разрушении после прилета к цели небольшой заряд распыляет в воздухе легковоспламеняющийся материал, образующий с ним взрывчатую смесь. Затем происходит мощный взрыв, высасывающий кислород из области воздействия:
Как отмечается в польской прессе, недостатком системы ТОС-1 является ее большой вес, составляющий 46 тонн. С 2016 года развернулись работы по созданию легкой колесной версии ТОС-2. Ее боевой «дебют» состоялся в конце мая 2022 года во время боев на линии Донца.
- поясняется в издании.