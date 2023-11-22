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Военное обозрение

«Это оружие сжигает всё дотла»: в польской прессе оценили работу огнеметных систем ТОС-1/2

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе проведения спецоперации российские войска активно используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1/2. Согласно сообщениям украинской разведки, данные изделия ВС РФ начали применять уже 28 февраля 2022 года, то есть через несколько дней после начала СВО; на данный момент в зоне боевых действий работают около 50 машин этого типа.

Русские бросают их туда [на те участки фронта], где они себя плохо чувствуют. Сейчас эти машины воюют под Авдеевкой. Это страшное оружие, которое сжигает землю дотла. От него нельзя спрятаться или защититься. Жертвы, пораженные термобарическим оружием, почти кипят заживо

- дается оценка в польском издании WP Wiadomosci.

Отмечается, что ВС РФ против ВСУ применяют как гусеничную ТОС-1, так и колесный вариант ТОС-2.

При попадании в цель на земле начинается ад. Снаряды предназначены для разрушения укреплений, поэтому спрятаться в боевом укрытии никак не получится. Смертельна не только ударная волна, которая ломает кости, но и очень высокая температура, которая в случае укрытия в здании обжигает дыхательные пути

- пишет автор.

С его слов, при разрушении после прилета к цели небольшой заряд распыляет в воздухе легковоспламеняющийся материал, образующий с ним взрывчатую смесь. Затем происходит мощный взрыв, высасывающий кислород из области воздействия:

Оружие может не привести к немедленной гибели, она может растянуться на несколько минут из-за повреждений тканей мозга и внутреннего уха, легких и других органов.

Как отмечается в польской прессе, недостатком системы ТОС-1 является ее большой вес, составляющий 46 тонн. С 2016 года развернулись работы по созданию легкой колесной версии ТОС-2. Ее боевой «дебют» состоялся в конце мая 2022 года во время боев на линии Донца.

До сих пор нет никаких свидетельств уничтожения ТОС-2. При этом украинцы говорят о поражении около 10 единиц ТОС-1А

- поясняется в издании.

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Страны
Россия
Продукция
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
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