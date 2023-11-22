Минобороны Хорватии приняло третий истребитель "Рафаль"

ЦАМТО, 21 ноября. По информации Минобороны Хорватии, 17 ноября во Франции состоялась передача Хорватии третьего (из 12 приобретенных из состава ВКС Франции) многоцелевого истребителя "Рафаль".

Истребитель стал первым одноместным "Рафаль", переданным МО Хорватии. Ранее были поставлены два двухместных самолета. Как планируется, поставка всех 12 истребителей должна быть завершена в 2025 году.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке многоцелевых истребителей "Рафаль" из состава ВКС Франции правительство Хорватии приняло 28 мая 2021 года по итогам тендера. Самолеты заменят состоящие на вооружении МиГ-21bisD/UMD, срок эксплуатации которых истекает в 2024 году.

Военные ведомства двух стран 25 ноября 2021 года в рамках межправительственного соглашения подписали контракт, предусматривающий поставку 12 истребителей "Рафаль F3-R" (10 одноместных и 2 двухместных) из состава ВКС Франции, базового комплекта вооружения, наземного и испытательного оборудования, тренажера, сопутствующих услуг поддержки и обучения личного состава, 12-месячную гарантию на каждый самолет, двигатель, другое оборудование и запасные части. Подписанный одновременно контракт на логистическую поддержку охватывает все ресурсы обслуживания в течение трехлетнего периода, включая поставку дополнительных запчастей для самолетов. Стоимость пакета составляет 1,15 млрд. евро (1,2 млрд. долл.). Выплаты будут осуществляться с 2021 по 2026 гг.

По данным хорватских СМИ, срок эксплуатации самого "возрастного" из предложенных Хорватии французских самолетов составляет 10 лет, а их остаточный ресурс варьируется от 3800 до 7000 летных часов с возможность продления срока службы до 9000 летных часов.

Передача первых самолетов "Рафаль" состоялась на авиабазе Мон-де-Марсан Воздушно-космических сил Франции 2 октября 2023 года.

Согласно планам, до конца 2023 года ВВС Хорватии должны быть переданы четыре самолета, в течение 2024 года – еще четыре истребителя. Последние четыре "Рафаль" должны быть получены в начале 2025 года. ВС Хорватии намерены эксплуатировать истребители "Рафаль" до начала 2050-х годов.