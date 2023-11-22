"Успеть до конца десятилетия". В чем Пентагон отстал от российской армии

Проект новой американской МБР столкнулся с задержками

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американская программа обновления арсенала шахтных межконтинентальных баллистических ракет, похоже, забуксовала. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что разработка перспективной LGM-35A Sentinel столкнулась с трудностями. И есть риск не уложиться в оговоренные сроки. О проблемном проекте — в материале РИА Новости.

Провалить сроки

Кендалл не вдавался в подробности, однако подчеркнул, что программа Sentinel, включающая в себя гражданское строительство, создание инфраструктуры связи и управления и, наконец, производство самой ракеты, оказалась очень сложной. Расходы, добавил он, могут выйти за рамки выделенных 85 миллиардов долларов.

Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Michael Peterson

"Кое-что обойдется дороже, чем рассчитывали, — признался министр. — Sentinel — наверное, самое важное дело, за которое когда-либо брались ВВС".

В июне Счетная палата опубликовала отчет о проблемах, из-за которых МБР поступят в войска не в 2029-м, а весной 2030-го. В том числе указали на постоянную нехватку кадров, логистические трудности, несовершенство программного обеспечения. Однако власти торопят конструкторов, чтобы сохранить ядерный паритет с Россией и Китаем, активно обновляющим ядерные триады.

Вместо "Минитменов"

Конкурс на МБР шахтного базирования объявили еще в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета средства на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно.

В 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и вышла из конкурса.

Проекту присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent — "Оружие стратегического сдерживания наземного базирования"). Срок службы перспективной ракеты оценивают в 50 лет — то есть до 2080-го. Информации в открытом доступе об этом оружии немного. Известно, что габариты примерно как у Minuteman III, поэтому существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не придется.

Соответственно, не изменятся и места базирования. Minuteman III развернуты на трех базах ВВС: Уоррен (Вайоминг), Мальмстрем (Монтана), Майнот (Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. Первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2029-м, а полностью заменят ими предшественников к 2038 году.

Ракета трехступенчатая, твердотопливная, с дальностью не менее 15 тысяч километров. Высокую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.

Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Установят термоядерные W87 в варианте mod 1 — сколько, пока неизвестно. Мощность каждой оценивают в 475 килотонн. Трехсоткилотонными модификациями W87 оснащали LGM-118A Peacekeeper — тяжелые шахтные МБР, принятые на вооружение в 1986-м. К 2005-му их утилизировали по условиям договора СНВ-2.

Ответ России

Сейчас единственные шахтные МБР в американских ядерных арсеналах — LGM-30G Minuteman III. Хотя их не раз модернизировали, это оружие вчерашнего дня (разработка 1970-х). Дальнейшее содержание и модернизацию признали экономически нецелесообразными.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017 года Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley

У остающихся в строю 450 "Минитменов" моноблочноя боевая часть мощностью 300 килотонн. Дальность — около 13 тысяч километров. Система преодоления ПРО с 1970-х существенных изменений не претерпела и фактически исчерпывается лишь комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.

Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, приходится более половины всего арсенала сил ядерного сдерживания.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

А в России МБР наземного базирования всегда были основным компонентом ядерной триады — самым мощным и многочисленным. За минувшие десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, в том числе моноблочные ракетные комплексы "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", принятые на вооружение в 2009-м. Последние способны нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн, дальность — 12 тысяч километров. И располагают современными средствами преодоления систем ПРО.

Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат", который заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая сможет доставить на территорию вероятного противника больше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, — от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход комплексов ПРО.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Новейший тяжелый стратегический комплекс "Сармат" с 1 сентября находится на боевом дежурстве. Как и в области гиперзвукового оружия, США оказались догоняющими.

Андрей Коц