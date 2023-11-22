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Военное обозрение

Jerusalem Post: Иран продемонстрировал свою гиперзвуковую ракету, которую даже не испытывал

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Источник изображения: topwar.ru

а страницах издания Jerusalem Post вышла статья, в которой авторы критикуют действия Ирана в области гиперзвуковых ракет. Недавно Иран представил новую версию своей гиперзвуковой ракеты. Новый представитель этого класса вооружения назван «Фаттах-2».

Критика со стороны израильских авторов статьи обусловлена тем, что предыдущая ракета «Фаттах-1» ещё не доказала свою работоспособность, а Иран вводит следующего представителя этого семейства в свой арсенал. Без проведения надлежащих испытаний.

Еще в июне Иран представил первую гиперзвуковую ракету «Фаттах-1». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что принимал непосредственную деятельность в разработке и производстве этой ракеты.

Иран имеет достаточно впечатляющую ракетную программу. В том числе, как заявляет сам Иран, немалый процент программы – это гиперзвуковые представители. Израиль весьма обеспокоен таким положением дел, так как ракету, которая маневрирует на высоких скоростях, очень трудно перехватить.

Настроение статьи Jerusalem Post передаёт ещё и иллюстрация, на которой фотография билборда на стене иранской многоэтажки, с изображением ракет и говорящей надписью:

400 секунд до Тель-Авива

Теперь, когда появилась «Фаттах-2», иранцы заявляют, что у них есть еще более совершенная, хотя и неиспытанная, ракета. Эта новая ракета имеет конструкцию, которая, по утверждению Ирана, помогает ей маневрировать и позволяет поражать цели, не будучи обнаруженной. В Тегеране также заявили, что, в отличие от первой «Фаттах», «Фаттах-2» использует жидкостное ракетное топливо.

Далее автор израильской статьи рассуждает:

Согласно иранским сообщениям, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи продемонстрировал ракету на выходных. Нет сомнений в том, что Иран хочет, чтобы мир поверил, что у него есть эти ракеты. Это явно посылает сигнал региону, в том числе Израилю. Однако эффективность этих ракет не проверена и, скорее всего, они не готовы к бою.
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