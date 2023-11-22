Названо основное оружие ВСУ в зоне проведения СВО

Набор средств Вооруженных сил (ВС) России достаточно серьезный и на сегодняшний день он позволяет выбивать из строя технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал основное оружие Киева в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«На сегодняшний день на Украине почти не осталось советского оружия. Основное оружие практически все натовское. Есть небольшое количество танков Т-72 в польских, словацких модификациях, но в большинстве сейчас уже воюют Leopard, при чем в модификации Leopard 1, которые не имеют динамической защиты и экранов. Эффективность их достаточно низкая», — рассказал Кнутов.

По словам военного эксперта, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые были переданы ВСУ, так же не смогли показать больших результатов.

«Наиболее эффективно [на стороне Украины] воюет самоходная артиллерия: немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, гаубицы M777, французские гаубицы Caesar, шведские Archer, польские Krab и британские AS-90. Основным средством борьбы с этими гаубицами являются наши "Ланцеты" и РСЗО "Торнадо-С"», — сообщил он.

У противника также сделана ставка на HIMARS, которые широко применяются в различных ситуациях. Против этой техники мы используем систему радиоэлектронной борьбы комплексов «Тор» и «Панцирь» Юрий Кнутов военный эксперт

Также Кнутов отметил, что в авиации у России колоссальное преимущество. По словам специалиста, российская армия получила возможность использовать бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции, которые дают серьезнейшее превосходство на поле боя.

«Плюс танк Т-90, который успешно борется с танками Leopard. Также противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Он тоже уничтожает натовскую технику. В общем-то, набор средств у нас достаточно серьезный», — заключил военный эксперт.

Как пишет американское издание Business Insider, российские дроны «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для Вооруженных сил Украины на поле боя. В материале сказано, что они научились обходить украинскую оборону. Кроме того, боеголовки теперь детонируют в воздухе перед ударом по цели. Это позволяет не запутаться снаряду в сетях против дронов, которые мешают поражать объекты должным образом.