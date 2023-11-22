На вооружении ВСУ замечены датские танки Leopard 1A5

Источник изображения: topwar.ru

На днях в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены танки Leopard 1A5, ранее состоявшие на вооружении Дании. Как утверждается, съемка велась вблизи линии фронта.

Поступление этой техники украинской армии знаменует собой решающий этап в продолжающейся военной поддержке, оказываемой Украине европейскими странами

- говорится в издании Army Recognition.

Вероятно, имеется в виду, что поставленные первым делом Leopard 2 являлись «разовой акцией» Евросоюза. Основным европейским танком, предназначенным для ВСУ, должен стать более ранний Leopard 1.

Как указывается, путь этих танков на украинский фронт начался в феврале 2023 года, когда Германия, Нидерланды и Дания коллективно объявили о своем решении поставить Украине Leopard 1A5.

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 1A5 – это усовершенствованная версия культового танка Leopard 1, разработанного в 1960-х годах Западной Германией

- поясняет автор.

С его слов, Leopard 1A5DK, специально модифицированный для Дании, может похвастаться улучшениями в электронике, защите и огневой мощи. Усовершенствованная система стабилизации 105-мм пушки позволяет вести точный огонь даже во время движения.

Развертывание танков Leopard 1A5DK на Украине означает критически важное повышение обороноспособности страны

- делается вывод в западной прессе по поводу передачи давно устаревшей машины.