На вооружении ВСУ замечены датские танки Leopard 1A5

Источник изображения: topwar.ru
На днях в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены танки Leopard 1A5, ранее состоявшие на вооружении Дании. Как утверждается, съемка велась вблизи линии фронта.
- говорится в издании Army Recognition.
Вероятно, имеется в виду, что поставленные первым делом Leopard 2 являлись «разовой акцией» Евросоюза. Основным европейским танком, предназначенным для ВСУ, должен стать более ранний Leopard 1.
Как указывается, путь этих танков на украинский фронт начался в феврале 2023 года, когда Германия, Нидерланды и Дания коллективно объявили о своем решении поставить Украине Leopard 1A5.
Источник изображения: topwar.ru
- поясняет автор.
С его слов, Leopard 1A5DK, специально модифицированный для Дании, может похвастаться улучшениями в электронике, защите и огневой мощи. Усовершенствованная система стабилизации 105-мм пушки позволяет вести точный огонь даже во время движения.
- делается вывод в западной прессе по поводу передачи давно устаревшей машины.