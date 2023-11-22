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ТАСС

Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Президент Украины считает, что РФ сейчас не желает окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира "любой ценой"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения.

"На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", - заявил он в интервью газете The Sun.

Зеленский считает, что Россия сейчас не желает окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира "любой ценой".

4 ноября телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По данным телеканала, американские и европейские официальные лица "начали спокойно" говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы, что Украине "придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей". Некоторые такие беседы состоялись еще в прошлом месяце, отмечает телеканал.

При этом сам Зеленский опроверг эти сообщения во время совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что никто из лидеров США и ЕС не давит на него с целью проведения переговоров с Россией. 

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