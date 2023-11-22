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ТАСС

Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Украине

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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Посол России в Соединенных Штатах заявил, что положение на фронте и в украинской власти находится на грани полного коллапса

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Очередной пакет военной помощи Соединенных Штатов Киеву стал успокоительной пилюлей для украинской власти, которая находится на грани полного коллапса. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.

"Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму - не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для [украинского президента Владимира] Зеленского заокеанскими "благодетелями", - отметил дипломат. Его комментарий опубликован в Telegram-канале российского посольства в США. По словам Антонова, положение в украинской власти и на фронте - на грани полного коллапса. 

Он обратил внимание на то, что о "смертоносном подарке" Пентагон объявил в канун 10-летия "евромайдана". "Трагический символизм "благотворительности" Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще в игре и ставки на них продолжают делаться. А то, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, здесь в расчет не принимается. Для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов значение имеет только одно - получение прибыли от "проекта Украина", - подчеркнул Антонов.

"Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно", - сказал посол.

Он добавил, что любые поставки западных вооружений в постсоветское государство являются "продлением агонии обанкротившегося киевского режима".

Пентагон ранее объявил о выделении Вашингтоном Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $100 млн. В него вошли противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО. 

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Страны
Россия
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Украина
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