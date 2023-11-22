КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник

Одна и та же ракета «Ынха-3» на стартовом комплексе в 2012 (слева) и 2016 (справа) годах.

КНДР предупредила Японию о том, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября, сообщает телеканал NHK.

«Министр обороны Японии Кихара Минору дал понять, что правительство будет собирать разведывательные данные и оставаться начеку, чтобы подготовиться к возможному запуску северокорейского военного спутника», — сказано в сообщении.

По словам главы ведомства, японские военные сохраняют готовность уничтожать любые летательные объекты, которые могут упасть в пределах территории страны.

Ранее стало известно, что в Северной Корее разработали новый тип твердотопливного двигателя для баллистических ракет средней дальности. Испытания двигателей для первой и второй ступеней прошли 7 и 11 ноября соответственно. В рамках тестов оценивали технические характеристики изделий.