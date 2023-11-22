Польский военный контингент направился в Эстонию на миссию по охране воздушного пространства Прибалтики

Минск. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Военный контингент Польши направился в Эстонию на миссию по охране воздушного пространства балтийских стран, сообщила в понедельник пресс-служба польского министерства национальной обороны.

"PKW (польский военный контингент - ИФ) Orlik 12 направился на миссию Baltic Air Policing. Поляки снова на страже неба балтийских государств", - говорится в сообщении.

"Свою миссию в Эстонии начинают 150 солдат и четыре истребителя F-16", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что польские военные будут нести боевое дежурство на эстонской авиационной базе Эмари к юго-западу от Таллинна, миссия продлится до конца февраля следующего года.