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Интерфакс-АВН

Польский военный контингент направился в Эстонию на миссию по охране воздушного пространства Прибалтики

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Истребители F-16 ВВС Польши
Истребители F-16 ВВС Польши.
Источник изображения: EYEPRESS via Reuters Connect

Минск. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Военный контингент Польши направился в Эстонию на миссию по охране воздушного пространства балтийских стран, сообщила в понедельник пресс-служба польского министерства национальной обороны.

"PKW (польский военный контингент - ИФ) Orlik 12 направился на миссию Baltic Air Policing. Поляки снова на страже неба балтийских государств", - говорится в сообщении.

"Свою миссию в Эстонии начинают 150 солдат и четыре истребителя F-16", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что польские военные будут нести боевое дежурство на эстонской авиационной базе Эмари к юго-западу от Таллинна, миссия продлится до конца февраля следующего года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Эстония
Продукция
F-16
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