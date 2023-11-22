Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота

Зачем тактическому самолету пятого поколения потребовался еще один летчик

Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала двухместный малозаметный самолет тактической авиации. Речь идет о версии сверхзвукового истребителя пятого поколения Су-57, сообщили источники «Известий» в корпорации. Заявляется универсальный характер нового самолета — он сможет поражать цели в воздухе, на земле и в море. Двухместный «Сухой» будет выпускаться в трех вариантах: учебно-боевом, ударном — с оператором, отвечающим за применение вооружения, и — впервые в мире — как лидер группы тяжелых беспилотников, полагают эксперты.

Малозаметный и сетецентричный

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») получила патент на «многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации». В «Описании изобретения», с которым ознакомились «Известия», сказано, что новый самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей управляемым и неуправляемым вооружением. Также он может служить командным пунктом управления при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов».

Двухместная кабина экипажа снабжена органами управления для передачи приоритета управления от одного пилота к другому. Она получит по меньшей мере два многофункциональных панорамных индикатора для управления самолетом и вооружением.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023» на территории конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В документе отмечается, что новый самолет будет иметь малый уровень радиолокационной заметности. Такие характеристики будут достигнуты в том числе за счет форм фюзеляжа и фонаря, то есть прозрачной части кабины. Самолет получит дополнительные топливные баки, что на 10% увеличить дальность и продолжительность его полета по сравнению с одноместным вариантом.

Источники издания в ОАК и в оборонно-промышленном комплексе подтвердили, что речь идет о двухместной версии сверхзвукового истребителя пятого поколения ПАК ФА/Су-57. Того же мнения придерживаются и эксперты.

Пилоты многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 во время испытательных полетов Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У всех наших основных типов тактических самолетов есть двухместные версии, — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

«Известия» направили запрос в пресс-службу ОАК, с просьбой прокомментировать данную информацию.

О возможном появлении двухместного Су-57 в прессе сообщали еще несколько лет назад, но до проектной документации дело дошло только сейчас. В 2021 году «Ростех» сообщал, что двухместного истребителя пятого поколения сегодня нет ни у одной страны мира. Не появились они у конкурентов и сегодня. Американские F-22, F35 и китайский J-20 пилотируются одним летчиком.

Три облика «Сухого»

Тот факт, что кабина оснащена всем необходимым для передачи управления от одного пилота к другому, говорит о том, что новый самолет проектируется в том числе и как учебно-боевой, объяснил Дмитрий Корнев.

В то же время он отметил, что ударные самолеты станут более функциональными, если в них будет два члена экипажа, один из которых — оператор систем вооружения.

— Пилотировать самолет, тем более пятого поколения, и применять разнородные системы по наземным целям очень сложно. Это лучше делать оператору, — объяснил он.

Многоцелевые истребители Су-57 над статуей воина на мосту Победы во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Эксперт уточнил, что при применении этого самолета в составе разведывательно-ударного комплекса пилоту придется анализировать большие объемы информации.

— Сделать это одному человеку практически невозможно, — отметил он. — А если рядом с ним будет оператор разведывательно-ударных систем, он сможет отфильтровать информацию. Сделать финальный выбор цели, выбрать оружие и управлять его применением по цели. Такой подход эффективен, так как пилот не будет перегружен, а сосредоточится на управлении самолетом и воздушным боем, если он вдруг завяжется.

Офицер полка истребительной авиации с позывным Дукат подтвердил «Известиям» появление двуместного варианта нового боевого самолета.

Пилоты во время предполетной подготовки многоцелевого истребителя Су-27 морской авиации Военно-морского флота РФ в ходе летно-тактических учений экипажей истребителей в Калининграде Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Невар

— Полеты в спарке — обязательная часть программы введения в строй молодого летчика. Никто не выпустит офицера в самостоятельный полет, пока он не отработает с летчиком-инструктором на борту все задачи, не сдаст все зачеты. Ни один тренажер, даже самый современный, не заменит фактическую учебно-боевую работу в воздухе. Все одноместные истребители, например Су-27 или МиГ-29, есть в варианте спарки.

Офицер подчеркнул, что второй летчик в кабине необходим и при применении некоторых типов управляемого ракетного и бомбового вооружения.

Еще одно направление — применение Су-57 вместе с БПЛА.

— В этом случае пилоту надо будет управлять собственно самолетом, а второй член экипажа займется координацией действий беспилотников, — резюмировал он. — У нас как раз БПЛА «Охотник» и создавался для применения вместе с самолетом.

В паре с «Охотником»

Пока что Су-57 существует как одноместный многофункциональный истребитель пятого поколения. Свой первый полет он совершил в 2010 году. Признается экспертами высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология «стелс»).

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку в войска 76 истребителей. Первую серийную машину военные получили в 2020 году. Ожидается, что с 2024 года в ВКС начнут поставлять усовершенствованную версию Су-57 «второго этапа» с новыми двигателями.

Беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» во время первого совместного полета с истребителем Су-57 Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Машина уже получила боевое крещение в Сирии. Также Су-57 принимают участие в спецоперации на Украине. По итогам вылетов отмечалось, что они имеют высокую степень защиты от ПВО.

В совместной боевой работе вместе с Су-57 испытывался новый ударный беспилотник С-70 «Охотник». Минобороны выкладывало фото первого совместного полета истребителя с этим БПЛА.

«Охотник» — это тяжелый разведывательно-ударный БПЛА бомбардировщик, сделанный по схеме «летающее крыло». Он весит около 20 т, размах крыльев — 19 м, а длина — 14 м.

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что этот БПЛА представляет собой высокоинтеллектуальную систему и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

Богдан Степовой

Роман Крецул

Юлия Леонова