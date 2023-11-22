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Военное обозрение

«Российская оборонка на подъеме»: президент Болгарии раскритиковал контрнаступление ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Болгарии Румен Радев озвучил свое видение ситуации, сложившейся вокруг украинского конфликта.

Контрнаступление [ВСУ] было самой большой ошибкой. Мы все, восторженно настроенные, торопили Украину. [Но] я считал, что до его начала было самое время сесть за стол переговоров. Россия тогда, лишившись территорий, находилась в слабом положении

- заявил президент, раскритиковав военную операцию ВСУ.

С его слов, сейчас, после провала контрнаступления, Россия ощущает военный подъем и отвергает прекращение огня. Как он считает, обе стороны конфликта исходили из неправильных стратегических суждений. Москва расплывчато и неадекватно сформулировала свои политические цели [перед началом СВО] и недооценила волю украинского народа к борьбе, а Киев недооценил военный и экономический потенциал РФ.

Они были убеждены, что всего несколько месяцев санкций задушат российскую экономику. Те же СМИ сейчас сообщают, что оборонно-промышленный комплекс РФ находится на подъеме

- отметил Радев.

По его словам, эти выводы сформировал не он сам, это позиция ведущих политиков, высокопоставленных военных, аналитиков и прессы всего западного мира. Поэтому он высказал надежду, что к ним всем не приклеят эпитет «путинисты». Местное издание Mediapool, которое приводит его слова, называет Радева «одним из немногих европейских лидеров, позволивших себе занять пророссийские позиции».

Наша великая цель – это восстановление мира как в Европе, так и на Ближнем Востоке, но достижение этих целей требует от нас объективного и непредвзятого взгляда, прежде всего, на украинский конфликт

- пояснил президент.

Как он считает, энергетическая война [развязанная против России] привела к тому, что Европа начала отставать от США и КНР.

Не может быть такого, чтобы цена на газ и электроэнергию в США и Китае была в разы ниже, чем в Европе, и можно было бы говорить о конкурентоспособности европейской экономики в долгосрочной перспективе

- полагает Радев, указывая, что если не решить эту проблему, то разница в развитии будет только нарастать.

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Страны
Болгария
Китай
Россия
США
Украина
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