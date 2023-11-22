«Российская оборонка на подъеме»: президент Болгарии раскритиковал контрнаступление ВСУ

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Президент Болгарии Румен Радев озвучил свое видение ситуации, сложившейся вокруг украинского конфликта.
- заявил президент, раскритиковав военную операцию ВСУ.
С его слов, сейчас, после провала контрнаступления, Россия ощущает военный подъем и отвергает прекращение огня. Как он считает, обе стороны конфликта исходили из неправильных стратегических суждений. Москва расплывчато и неадекватно сформулировала свои политические цели [перед началом СВО] и недооценила волю украинского народа к борьбе, а Киев недооценил военный и экономический потенциал РФ.
- отметил Радев.
По его словам, эти выводы сформировал не он сам, это позиция ведущих политиков, высокопоставленных военных, аналитиков и прессы всего западного мира. Поэтому он высказал надежду, что к ним всем не приклеят эпитет «путинисты». Местное издание Mediapool, которое приводит его слова, называет Радева «одним из немногих европейских лидеров, позволивших себе занять пророссийские позиции».
- пояснил президент.
Как он считает, энергетическая война [развязанная против России] привела к тому, что Европа начала отставать от США и КНР.
- полагает Радев, указывая, что если не решить эту проблему, то разница в развитии будет только нарастать.