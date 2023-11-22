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ТАСС

Глава Минобороны Украины назвал "натофикацию" страны одним из приоритетов

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украина Рустем Умеров
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украина Рустем Умеров.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Рустем Умеров добавил, что обсудил с американским коллегой "текущие и будущие возможности Киева на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Украины сделали выбор в пользу вступления в Североатлантический альянс, поэтому "натофикация" страны - это один из приоритетов Минобороны. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Киеве.

"Украина выбрала свой путь: стать членом НАТО. Поэтому "натофикация" - это один из главных приоритетов Министерства обороны", - написал Умеров в соцсети X (ранее Twitter). Он добавил, что обсудил с американским коллегой "текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что настал момент пригласить страну в НАТО. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что в НАТО Украина не может вступить в условиях военных действий на ее территории. Тем не менее власти республики ожидали получить приглашение в альянс на его саммите в Вильнюсе в июле 2023 года. Однако тогда конкретных решений о сроках приглашения Киева принято не было. 

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Страны
США
Украина
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NATO
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