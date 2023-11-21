В МАИ работают над новым смазочным покрытием для авиадвигателей

В МАИ придумали новую смазку для авиадвигателей

Специалисты МАИ работают над перспективным смазочным покрытием, которое защитит новые отечественные авиадвигатели и различные энергоустановки от быстрого износа.

Стоит уточнить, что сроки службы современных авиадвигателей в большей части определяется стойкостью их трущихся деталей к износу, а при высоких рабочих температурах и немалом давлении использовать жидкие смазочные материалы крайне проблематично и требуется применение твердых смазок. Сейчас трущиеся детали авиадвигателей защищаются от износа твердыми смазками из одного компонента, имеющими металлическую или же полимерную основу, но они имеют серьезный недостаток в виде недостаточно высокой прочности соединения с подложкой, что потенциально может привести к тому, что смазка просто выдавится из нужной зоны. В МАИ же разрабатывают более сложное по составу и структуре смазочное покрытие — это твердая никелевая матрица, содержащая смазочный материал в лице графита. Данное покрытие имеет заметно лучшее сцепление с защищаемыми поверхностями и отличается высокой износостойкостью, а также снижает коэффициент трения, благодаря чему деталь будет еще более устойчива к износу. Как уточнили в МАИ, покрытие уже готовится к испытаниям, а также рассматривается вопрос о возможности его применения на высоконагруженных узлах различной техники, которая работает в тяжелых условиях — к примеру, на некоторых деталях космических аппаратов.

Макс Антонов