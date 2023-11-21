Армения и ОДКБ: кто плюет в прошлое, того казнит будущее.

В контексте происходящих на Ближнем востоке и Закавказье событий многие эксперты стали задаваться вопросом о дальнейшем устройстве этих регионов и в чьи сферы влияния они войдут. Интересно, какие «мировые сверхдержавы» сохранят свою доминанту, а какие окончательно ее потеряют?

Примечательно, что 2023 год, кроме продолжающейся уже почти два года специальной военной операции России на Украине, запомнился и рядом других не менее важных событий. Пристальное внимание мирового сообщества, в частности, дружественных нам стран ОДКБ было приковано к Закавказью. Говорить об окончательной остановке Армяно-азербайджанского конфликта после потери Арцаха армянской стороной преждевременно, пока не будет поставлена точка в разделе территорий на Ближнем Востоке, а вместе с тем, и Средней Азии.

Чтобы разобраться с протекающими сегодня геополитическими процессами в Закавказье, стоит снова обратиться к истории и комплексно рассмотреть данный вопрос. Вероятно, тогда станет понятно, почему Никола Воваевич мечется из стороны в сторону, отдаляясь от братских народов в угоду Дяди Сэма.

«Нет ничего легче и глупее, чем вырвать какой-то шаг из исторического контекста и без учета ключевых деталей обвинять политиков в очевидных, порой роковых ошибках», – придерживаются такой позиции армянские критики.

Так, некоторые эксперты считают, что ставка на Россию во время Первой мировой войны сохранила бы Армению в границах 1914 года, т.е. с Карсом, Ардаганом, Сурмалу и горой Арарат (сегодня принадлежат Турции). Но летом 1920-го будущее России было еще во мгле и для самих большевиков, а союзники Армении (Великобритания, Франция, Италия и др.) клялись всеми святыми на свете, что «армянский вопрос», наконец, получит справедливое решение и Армения обретет независимость с выходом к Черному морю.

Так, мы плавно подошли к Севрскому договору, который был подписан 10 августа 1920 года в городе Севре (близ Парижа) между султанским правительством Турции и победившими в Первой мировой войне союзными государствами (Великобритания, Франция, Италия, Япония, Бельгия, Греция, Польша, Португалия, Румыния, Армения, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Хиджаз). Согласно статьи 88-93 данного договора, Турция признавала Армению свободным и независимым государством. Обе страны соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах областей Трапезунд, Эрзерум, Битлис и Ван. Вот он и выход Армении к Черному морю. В 90-й статье Севрского мирного договора четко обозначено: «Начиная со дня Арбитражного решения, Турция отказывается от всех своих прав и титула в отношении передаваемой Армении земли».

Отмечается, что при объединении с существующей Республикой Армения он позволял создать государство территорией более 160 тыс. кв. км. Это был шанс на относительно благоприятное (ценой «апокалиптического» геноцида) решение армянского вопроса и национальную консолидацию с многообещающей перспективой на будущее. Сегодня на «исторической» армянской земле проживало бы 11-12 млн армян. (Прим.: на сегодняшний день общая численность армян в мире составляет 14–18 млн, между тем, население самой Армении составляет около 2,96 млн).

Однако, султанское правительство не спешило с ратификацией договора. Разыскиваемый тогда султаном и приговоренный 11 мая 1920 года турецким военным трибуналом к смертной казни мятежник Мустафа Камаль не признал итоги Севра и искал союзников по осуществлению «мировой революции» и борьбе с империалистической, на тот момент, Арменией. Ведь именно тогда территория современной Турции была поделена между коалиционными силами Антанты. Так, согласно Севрского договора западная часть современной Турции с центром г.Измир отходила Греции, юг принадлежал Италии, юго-восток – Франции, за Арменией оставались территории северо-востока с выходом к Черному морю. Тогда же Советская Россия предоставила Камалю золото и оружие. В сентябре 1920 турки перешли в наступление и освободили большую часть территорий. В свою очередь, правительство Армении обращалось к «подписантам Севра» (Великобритания, Франция, США и Италия) и надеялось на их поддержку и реальное военное вмешательство против Турции. Однако, это были пустые надежды. В конечном итоге, Армения лишилась своих территорий и выхода к Черному морю, а остатки армянского государства получили протекцию СССР и вошли в ее состав. Армянская ССР была образована 29 ноября 1920 года.

Стоит отметить, что протекающие сегодня события в Закавказье и на Ближнем Востоке хоть косвенно, но связаны между собой, а вместе с ними, и сегодняшняя «наивная» и недальновидная политика армянской стороны. Повторяя ошибки истории, Пашинян пытается переметнуться на Запад, веря в то, что в нужный момент Запад поможет обрести Армении былое величие. Очевидно, что армянское руководство прекрасно осведомлено проблематикой протекающих геополитических процессов в регионе. Так, в Турции – руководство ведет активную борьбу с курдами, а Иран готовится вступить в кровавую войну против Израиля – главного вассала США на Ближнем Востоке.

Кроме того, рассматривая проблематику Закавказского региона и Южной Каспии нельзя исключать, что антииранские силы попытаются создать здесь отдельный иранский Азербайджан, южнее – Персию, а вместе с тем, расширить Туркмению и создать Белуджистан.

Очевидно, что вследствие раздела Ирана появится огромное количество беженцев, которые устремятся на север – к Кавказу и Туркмении. К этому также не стоит относиться легкомысленно.

Вероятно, армянское правительство верит, что протекающие сегодня процессы в регионе, при поддержке США, могут привести к созданию нового государства – Курдистана со столицей в Диярбакыре. Ведь ни для кого не секрет, что США поддерживают турецких, сирийских, иранских и иракских курдов как оружием, так и финансами. На минуточку, проживающих на этих территориях курдов более 40 млн. Это может послужить началом раздела Турции. Не стоит исключать надежды хитрого Пашиняна, что именно США и пресловутая Европа помогут ему вернуть западноармянские земли и обеспечить протекцию Армении. В таком случае, Греция попытается получить контроль над Кипром и будет претендовать на Измир. Болгария постарается вернуть Фракию.

Очевидно, что в очередном разделе территорий заинтересованы как США, так и Европа. Стравливая народы и национальности в борьбе за самоопределение, вероисповедание, а главное, территории, Штаты преследуют свою цель погрузить регион в гражданскую войну, вызвать волну беженцев, прежде всего, на север к границам России. Что же касается интересов отдельных государств региона, таких как Армения, то вряд ли Вашингтон будет их учитывать в своей «игре». Исходя из истории последних конфликтов, Ереван станет лишь очередным инструментом США в прокси-войне против России.

Подводя итог, стоит задаться вопросом, готова ли Армения в угоду Запада повторить ошибки прошлого и пойти по кровавому пути XXI века.

Сергей Острына