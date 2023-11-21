ОДК проиндексировала зарплату ключевым производственным рабочим

Объединенная двигателестроительная корпорация проиндексировала заработную плату своим сотрудникам. Рост средней зарплаты по ключевым производственным профессиям в 2023 году составил около 30%, а в целом по корпорации – 17%. Размер оплаты труда был увеличен в соответствии с корпоративной программой по привлечению, развитию и удержанию персонала.

Сегодня предприятия ОДК наращивают производственные мощности, чтобы обеспечить авиационную отрасль отечественными двигателями. На предприятиях появилась острая необходимость в новых высококвалифицированных кадрах. Сегодня корпорация выполняет сразу несколько ключевых проектов в области гражданской авиации, такие как самолетные двигатели ПД-14, ПД-8 и ПД-35, вертолетные двигатели ВК-650В и ВК-1600В, турбина большой мощности для энергетики ГТД-110М и энергетический агрегат для буровых платформ ГТА-8 и др.

В ОДК в этом году запустили комплексную программу по привлечению, развитию и удержанию персонала. Программа предполагает всестороннюю поддержку как действующих работников, так и тех, кто планирует устроиться на работу в ОДК.

«Мы стремимся, чтобы наши сотрудники получали достойную зарплату, которая в полной мере отвечает показателям на рынке труда. В 2023 году до 30% выросла средняя заработная плата работников производственных профессий. На предприятиях ОДК, где уровень зарплаты отличался от общего уровня, индексация прошла в три этапа. По всей корпорации зарплата повысилась в среднем на 17%, что значительно выше прогнозных показателей Минэкономразвития по стране на 2023 год», – отметила заместитель генерального директора по персоналу ОДК Людмила Берешева.

В 2024 году ОДК сохранит подход к индексации дохода работников с учетом тенденций рынка труда.