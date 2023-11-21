Подтверждают право называться «богом войны»

В ходе специальной военной операции ракетчики и артиллеристы успешно решают сложные задачи в самых непростых условиях боевой обстановки.

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

В преддверии профессионального праздника ракетчиков и артиллеристов на вопросы «Красной звезды» ответил начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Дмитрий КЛИМЕНКО. Он рассказал об опыте, приобретённом ракетными войсками и артиллерией за время проведения специальной военной операции, и эффективности их действий сейчас, направлениях по дальнейшему развитию рода войск, заключающемуся в переходе ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, образцах современного вооружения и военной техники, поступающих в ракетные и артиллерийские воинские формирования, разработке новых высокоточных боеприпасов для артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

– Дмитрий Николаевич, уже второй год профессиональный праздник артиллеристы и ракетчики встречают в боевой обстановке. Какой в целом опыт приобрели ракетные войска и артиллерия за время проведения специальной военной операции и какова сейчас эффективность их действий?

– Высокая интенсивность ведения боевых действий, постоянная боевая работа в сложных условиях обстановки, непрерывный поиск наиболее эффективных способов выполнения огневых задач по поражению противника в ходе специальной военной операции – всё это является главным фактором повышения уровня профессионального мастерства ракетчиков и артиллеристов. А те высокие результаты огневого поражения противника, которые вы наблюдаете, указывают на достигнутый ими высокий уровень профессионального мастерства.

Источник изображения: redstar.ru

– Корректируются ли направления развития рода войск с учётом опыта боевого применения ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции и подтверждает ли этот опыт правильность заданного пути по переходу ракетных войск и артиллерии в разведывательно-огневую систему?

– Опыт проведения специальной военной операции несомненно подтверждает правильность определённых направлений по дальнейшему развитию рода войск, который заключается в переходе ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем для наиболее эффективного выполнения задач по огневому поражению противника.

В специальной военной операции наибольший объём задач по огневому поражению противника ракетными войсками и артиллерией решается именно ведением разведывательно-ударных действий. Для этого создаются разведывательно-ударные (огневые) комплексы, в которых минимизируется цикл «разведка – обнаружение – поражение» и существенно повышается эффективность огневого поражения.

Кроме того, постоянный анализ полученного опыта боевого применения ракетных войск и артиллерии позволяет нам оперативно корректировать способы достижения главной цели строительства рода войск (перехода в разведывательно-огневую систему). Это находит отражение не только в совершенствовании современных, но и в создании перспективных образцов вооружения и способов боевого применения формирований ракетных войск и артиллерии.

Так, подразделения рода войск эффективно ведут манёвренно-огневые действия с минимальным временем нахождения на огневых (стартовых) позициях и совершением противоогневого манёвра в безопасный район, что существенно повышает живучесть формирований рода войск на поле боя.

Наибольший объём задач по огневому поражению противника ракетными войсками и артиллерией решается именно ведением разведывательно-ударных действий

Источник изображения: redstar.ru

– Год назад командование ракетных войск и артиллерии отмечало с учётом опыта, полученного в специальной военной операции, что контрбатарейная борьба – одна из основных задач, решаемых ракетными войсками и артиллерией. Так ли это сейчас? Появились ли новые тактические приёмы?

– Совершенно верно, в условиях интенсивных боевых действий в целях снижения уровня потерь своих войск и достижения огневого превосходства над противником на первый план выходит ведение контрбатарейной борьбы.

Ракетные войска и артиллерия эффективно решают эту задачу. Так, в ходе отражения наступления ВСУ ракетными войсками и артиллерией уничтожено уже более 3500 артиллерийских систем и РСЗО противника.

Помимо классических артиллерийских систем, при ведении контрбатарейной борьбы эффективно применяем барражирующие боеприпасы типа «Ланцет». Это позволяет существенно повысить эффективность борьбы с поставляемыми ВСУ иностранными реактивными и артиллерийскими системами.

– Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 17 октября этого года провёл совещание по перспективам развития и увеличению производства систем ствольной артиллерии и РСЗО. Он отметил, что в специальной военной операции особенно важно быстро восполнять потребность в средствах поражения. Скажите, удаётся ли нашим оборонным предприятиям своевременно восполнять эти запасы?

– Действительно, эта задача играет важную роль, и наш оборонно-промышленный комплекс успешно с ней справляется. Предприятия-изготовители артиллерийского вооружения уже в несколько раз нарастили объёмы выпуска готовой продукции, что позволяет нам обеспечивать и насыщать потребности в технике на территории проведения боевых действий.

Кроме того, относительная простота конструкции и эксплуатации отечественных артиллерийских систем по сравнению с западными аналогами позволяет устранять часть возникающих в ходе боевого применения неисправностей силами расчётов. А более сложные неисправности устраняются представителями ремонтных органов и специалистами выездных бригад заводов-изготовителей непосредственно в тыловых районах специальной военной операции. При этом сроки восстановления повреждённой техники сокращены до минимума, что говорит о высокой готовности нашего оборонно-промышленного комплекса не только к производству надёжной техники, но и к её поддержанию в постоянной готовности к применению.

– Как обстоят дела с применением в ходе боевых действий беспилотных летательных аппаратов для разведки целей и корректировки огня с учётом полученного опыта?

– Беспилотные летательные аппараты по-прежнему являются наиболее эффективным средством получения разведывательной информации. Они успешно применяются в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивая огневое поражение выявленных целей в режиме реального времени.

Беспилотные летательные аппараты эффективно применяются и для подсветки целей при применении современных высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».

Также с начала специальной военной операции мы существенно нарастили количество беспилотных летательных аппаратов в составе артиллерийских соединений и воинских частей.

Источник изображения: redstar.ru

– Какие из различных образцов вооружения и военной техники ракетных войск и артиллерии показали в реальных боевых условиях в ходе специальной военной операции максимальную эффективность и надёжность?

– Успешное выполнение боевых задач ракетными войсками и артиллерией обеспечивается благодаря высоким тактико-техническим характеристикам современных отечественных ракетных, реактивных и артиллерийских систем, таких как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», 152-мм самоходная гаубица «Мста-С». Их применение в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, включающих в себя современные средства артиллерийской разведки «Зоопарк-1М», «Ястреб-АВ» и беспилотные летальные аппараты, только повышает эффективность применения и живучесть на поле боя.

– Какие образцы современного вооружения и военной техники поступают в ракетные и артиллерийские воинские формирования?

– Отмечу, что все ракетные формирования уже к началу специальной военной операции были оснащены современным ракетным комплексом «Искандер-М», который по-прежнему является лучшим в своём классе вооружения.

В реактивные формирования продолжают поступать реактивные системы залпового огня, как крупного, так и среднего калибра, семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).

Артиллерийские подразделения оснащаются положительно зарекомендовавшими себя при проведении специальной военной операции модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С».

Также в ходе специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные миномёты «Дрок», 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Флокс» и 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мальва», подтверждая высокие тактико-технические характеристики.

– Каковы основные направления развития реактивных систем залпового огня следующего поколения? Какими – с учётом опыта СВО – качествами должна обладать перспективная техника?

– Стоящие на вооружении ракетных войск и артиллерии реактивные системы залпового огня положительно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Имея по сравнению со ствольной артиллерией большую дальность стрельбы, они эффективно применяются и при ведении контрбатарейной борьбы.

В том числе с учётом опыта специальной военной операции уже ведутся работы по определению перспективного облика реактивных систем залпового огня.

Основные мировые тенденции в этом классе вооружения следующие: использование новых видов заряжания, в том числе «пакетного» заряжания; увеличение дальности снарядов; наращивание боевой эффективности за счёт применения высокоточных боеприпасов; повышение уровня автоматизации при управлении боевыми машинами.

В специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные миномёты «Дрок», 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Флокс» и 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мальва», подтверждая высокие тактико-технические характеристики

Источник изображения: redstar.ru

– Завершена ли разработка новых высокоточных боеприпасов для артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня?

– Применение высокоточных боеприпасов, как показал опыт специальной военной операции, позволяет существенно повысить эффективность огневого поражения противника.

В настоящее время с учётом полученного опыта реактивные системы залпового огня переходят в качественно новое состояние – высокоточное оружие с повышенной огневой эффективностью.

Этого уже удалось достичь в РСЗО «Торнадо-С», поступающей на смену реактивным системам залпового огня «Смерч» и «Ураган», которая в своём боевом комплекте, кроме неуправляемых снарядов для поражения площадных целей, имеет и управляемые реактивные снаряды для избирательного поражения отдельных объектов, которые эффективно применяются в специальной военной операции.

Совершенствование ствольной артиллерии осуществляется за счёт разработки нового типа высокоточных боеприпасов для избирательного поражения отдельных важных целей. Уже завершена разработка и осуществляется эффективное применение в ходе специальной военной операции управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2», который по основным характеристикам превосходит своего предшественника («Краснополь»).

А в рамках темы «Коалиция» разработаны высокоточные боеприпасы с повышенной дальностью стрельбы не только для 152-мм комплекса «Коалиция-СВ», но и для существующих 152-мм артиллерийских систем. Их апробация ожидается уже в ближайшее время.

Источник изображения: redstar.ru

– Дмитрий Николаевич, у вас есть возможность поздравить подчинённых, ветеранов ракетных войск и артиллерии, работников оборонной отрасли, создающих артиллерийские и ракетные системы, а также членов их семей с Днём ракетных войск и артиллерии…

– Уважаемые товарищи! Поздравляю личный состав и ветеранов ракетных войск и артиллерии, учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником!

Доблесть и мужество артиллеристов и ракетчиков навсегда вписаны в ратную историю нашей страны. Более шести веков они верой и правдой служат Отечеству.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов артиллеристы проявили беспримерное мужество и героизм, стойкость и отвагу, заслужив для артиллерии право называться «богом войны».

Подтверждая это высокое звание и продолжая славные традиции фронтовиков, сегодня в ходе специальной военной операции ракетчики и артиллеристы успешно решают сложные задачи в самых непростых условиях боевой обстановки.

Уверен, что личный состав ракетных войск и артиллерии достойно продолжает и дальше будет приумножать традиции нашего родного рода войск.

Поздравляю всех с Днём ракетных войск и артиллерии! Желаю крепкого здоровья, новых успехов в службе и труде на благо нашей Родины!

Виктор Худолеев, "Красная звезда"