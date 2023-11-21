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ТАСС

Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн

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Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США объявило о выделении Вашингтоном Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $100 млн. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой американского военного ведомства.

По его данным, в пакет войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО. "Пакет помощи на сумму $100 млн включает в себя зенитные ракеты Stinger, одну реактивную систему залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы: артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракетные комплексы TOW с оптическим наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4", - указано в заявлении Пентагона. Вашингтон также направляет Киеву более 3 млн патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для разрушения препятствий, снаряжение для холодной погоды, запчасти, средства технического обслуживания и прочее вспомогательное оборудование.

Уточняется, что в рамках пакета будут поставлены вооружения, санкционированные для передачи Украине в предыдущие финансовые годы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что новый пакет военной помощи "поможет удовлетворить неотложные потребности Украины". Вместе с тем глава американского внешнеполитического ведомства призвал Конгресс США принять дополнительные меры поддержки Киева, прежде всего путем одобрения запроса президента США Джо Байдена на дополнительные бюджетные ассигнования.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
Stinger
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