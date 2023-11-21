«Способна стрелять во время движения»: ВСУ ожидают поставок самоходки RCH 155

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Живущий за счет помощи Запада киевский режим, ожидает поставок самоходных гаубиц RCH 155 из Германии. Официальный запуск их производства для ВСУ состоялся в январе этого года. Всего власти ФРГ обещали оплатить выпуск 18 САУ для Киева. Это новая система и ВСУ должны стать ее первым пользователем. Однако срок их передачи был существенно сдвинут.

RCH 155 – это колесная САУ с дальностью стрельбы более 40 км, а в случае применения специальных боеприпасов типа Excalibur или Rheinmetall Assegai V-LAP данная дистанция превышает 50 км. Темп огня составляет 9 выстрелов в минуту, запас боеприпасов – 30 снарядов. Силовой агрегат представлен двигателем MTU V8 199te20 21 мощностью 815 л.с., который позволяет двигаться с максимальной скоростью 100 км/ч.

Если ранее производитель, компания KNDS, заявлял о планах начать отгрузку САУ в адрес ВСУ в первом квартале 2024 года, то теперь речь идет о конце следующего года. По всей видимости, данная задержка вызвана доработкой самоходки.

Как указывается в издании Meta-defense, RCH 155 должна обеспечивать артподдержку, находясь в едином боевом порядке с легкими механизированными частями, использующими колесную бронемашину Boxer 8x8, - САУ базируется на аналогичной платформе.

RCH 155 имеет ограниченную мобильность из-за массы около 40 тонн. Чтобы компенсировать этот недостаток, немецкие инженеры оснастили самоходку весьма продвинутыми функциями.

САУ способна вести точный огонь даже во время движения, что на сегодняшний день является уникальной характеристикой для артиллерийских систем

- говорится в издании.

Однако внедрение сложных технологий привело к более трудоемкому процессу разработки. По всей видимости, технические проблемы, сопровождающие проект, как раз стали причиной, из-за которой срываются сроки поставок RCH 155 для нужд ВСУ.