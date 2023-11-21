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Живущий за счет помощи Запада киевский режим, ожидает поставок самоходных гаубиц RCH 155 из Германии. Официальный запуск их производства для ВСУ состоялся в январе этого года. Всего власти ФРГ обещали оплатить выпуск 18 САУ для Киева. Это новая система и ВСУ должны стать ее первым пользователем. Однако срок их передачи был существенно сдвинут.
RCH 155 – это колесная САУ с дальностью стрельбы более 40 км, а в случае применения специальных боеприпасов типа Excalibur или Rheinmetall Assegai V-LAP данная дистанция превышает 50 км. Темп огня составляет 9 выстрелов в минуту, запас боеприпасов – 30 снарядов. Силовой агрегат представлен двигателем MTU V8 199te20 21 мощностью 815 л.с., который позволяет двигаться с максимальной скоростью 100 км/ч.
Если ранее производитель, компания KNDS, заявлял о планах начать отгрузку САУ в адрес ВСУ в первом квартале 2024 года, то теперь речь идет о конце следующего года. По всей видимости, данная задержка вызвана доработкой самоходки.
Как указывается в издании Meta-defense, RCH 155 должна обеспечивать артподдержку, находясь в едином боевом порядке с легкими механизированными частями, использующими колесную бронемашину Boxer 8x8, - САУ базируется на аналогичной платформе.
RCH 155 имеет ограниченную мобильность из-за массы около 40 тонн. Чтобы компенсировать этот недостаток, немецкие инженеры оснастили самоходку весьма продвинутыми функциями.
- говорится в издании.
Однако внедрение сложных технологий привело к более трудоемкому процессу разработки. По всей видимости, технические проблемы, сопровождающие проект, как раз стали причиной, из-за которой срываются сроки поставок RCH 155 для нужд ВСУ.