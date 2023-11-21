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Военное обозрение

Глава Пентагона: США смогут в течение некоторого времени продолжать военные поставки Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев заявил, что США смогут, по крайней мере, в течение еще некоторого периода времени продолжать поставки вооружений Украине.

Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на членов делегации США во главе с Остином, Пентагон намерен продолжать поставки украинской армии дальнобойных вооружений, в частности ракет ATACMS, а также артиллерийских боеприпасов.

При этом, приехавшие в Киев представители Пентагона признали, что военная поддержка будет предоставляться Киеву дозированно, поскольку у США истощается имеющийся запас доступных средств. Кроме того, по словам представителей американского военного ведомства, палестино-израильский конфликт практически не оттягивает на себя средства, необходимые Украине, поскольку израильская армия сталкивается с другими видами борьбы. В номенклатуре поставок Украине и Израилю присутствуют некоторые совпадения, однако, при существующем дублировании в определенных видах боеприпасов, сокращения возможностей Пентагона не наблюдается.

Представители Пентагона также потребовали от украинского руководства озвучить разработанную командованием ВСУ стратегию военной кампании на грядущую зиму, предполагающую потенциальный поворотный момент в летнем "контрнаступлении", в результате которого не удалось достигнуть ожидаемых успехов в захвате бывших украинских территорий.

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Страны
Израиль
США
Украина
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