Закат «владычицы морей»: в Британии резко сократилось число гражданских судов из мобилизационного резерва

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Исторически имея мощный регулярный флот Британия при этом на всем протяжении своего морского господства полагалась также на гражданские суда, которые в Новое время превращались в случае необходимости в корабли каперов, а в 20-м веке играли роль мобилизационного резерва для ВМС. Однако в настоящее время, в условиях заката «владычицы морей», дела с мобфондом идут всё хуже.
- говорится в издании UK Defence Journal.
Численность флота гражданских судов из мобрезерва падает по всем категориям, включая пассажирские перевозчики, танкеры, химовозы, сухогрузы, контейнеровозы.
Как указывается, определяемые как гражданские суда, которые могут быть реквизированы в соответствии с протоколом STUFT («судно, изъятое из торговли») для поддержки вооруженных сил страны, они жизненно важны для национальной обороны и проведения операций по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Со слов автора, историческое значение таких судов было продемонстрировано во время Фолклендской войны 1982 года, когда они массово реквизировались для военного снабжения.
- полагает автор.