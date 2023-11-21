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Военное обозрение

Закат «владычицы морей»: в Британии резко сократилось число гражданских судов из мобилизационного резерва

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Источник изображения: topwar.ru

Исторически имея мощный регулярный флот Британия при этом на всем протяжении своего морского господства полагалась также на гражданские суда, которые в Новое время превращались в случае необходимости в корабли каперов, а в 20-м веке играли роль мобилизационного резерва для ВМС. Однако в настоящее время, в условиях заката «владычицы морей», дела с мобфондом идут всё хуже.

В Британии наблюдается резкое сокращение количества так называемых «полезных в военном отношении судов». Их число уменьшилось с 841 в 2009 году до 495 в 2023 году, что свидетельствует о значительных изменениях в ресурсах национального мореплавания

- говорится в издании UK Defence Journal.

Численность флота гражданских судов из мобрезерва падает по всем категориям, включая пассажирские перевозчики, танкеры, химовозы, сухогрузы, контейнеровозы.

Как указывается, определяемые как гражданские суда, которые могут быть реквизированы в соответствии с протоколом STUFT («судно, изъятое из торговли») для поддержки вооруженных сил страны, они жизненно важны для национальной обороны и проведения операций по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Со слов автора, историческое значение таких судов было продемонстрировано во время Фолклендской войны 1982 года, когда они массово реквизировались для военного снабжения.

Текущая тенденция к снижению указывает на значительные изменения в составе и боеготовности ВМС страны. Реально, что-то вышло из-под контроля правительства. Причины этого сокращения, вероятно, включают в себя как выход из-под британского флага, так и списание старых судов

- полагает автор.

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