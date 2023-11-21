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ТАСС

Йеллен указала на полную зависимость Украины от западной помощи

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Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

Глава Минфина США отметила, что ЕС и МВФ нужно, чтобы Вашингтон "выполнил свою часть работы" и также направил финансирование для Киева

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада. Об этом заявила в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Джанет Йеллен.

"Украина полностью зависит от данной помощи, так что нам необходимо присоединиться к остальным", - сказала она, указав на помощь, выделяемую Киеву Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ). Как отметила Йеллен, ЕС и МВФ нужно, чтобы США "выполнили свою часть работы" и также направили финансирование для Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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