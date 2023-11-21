Разлад и уныние. На Украине задумались о мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года.

The Guardian: на Украине царит уныние из-за перспективы продолжения конфликта

На Украине чувство эйфории по поводу "быстрой и решительной победы" над Россией сменилось глубоким разочарованием, пишет The Guardian. Общество расколото: в структурах власти царят разлад и уныние, а обычные люди больше не хотят отдавать свои жизни ради реализации амбиций Зеленского.

Слухи о напряженности в украинских верхах, измотанности армии после двух лет боевых действий и разочарование в союзниках ослабляют настроения в Киеве.

В данный момент в Киеве царит пока слабо ощутимое, но безошибочно присутствующее чувство уныния. И не только из-за темных уже после полудня дней и снижающейся температуры. Ряд внутренних и внешних факторов в совокупности создали, пожалуй, самые мрачные с начала российской СВО настроения относительно перспектив быстрой и решительной победы Украины над Россией.

"В конце прошлого года и начале этого здесь была такая эйфория. Сейчас мы видим другую крайность, ее спад. И я думаю, что в течение некоторого времени мы увидим еще некоторые взлеты и падения в общественной атмосфере в стране", — сказал Бартош Цихоцкий, который в прошлом месяце завершил четырехлетний срок пребывания в должности посла Польши на Украине.

Ходят слухи о напряженности в команде Владимира Зеленского и о разладе между президентом и главнокомандующим [ВСУ Валерием Залужным]. А долго ожидавшееся летнее контрнаступление было быстро сведено на нет непроходимыми российскими минными полями и фортификационными укреплениями.

Усталость после двух лет боевых действий, продолжающиеся потери человеческих жизней на фронте и разочарование медленными темпами, которыми западные партнеры продолжают поставлять ВСУ вооружения, дали такой кумулятивный эффект, что впервые с начала военного конфликта на Украине зазвучали голоса, призывающие обдумать возможность проведения переговоров о прекращении огня, хотя и признающие, что эти переговоры будут рискованными и могут принести пользу России.

И тут еще на Ближнем Востоке разворачивается ужасная трагедия, которая отвлекла внимание от Украины и замедлила потоки западных боеприпасов, поступающих в страну. В западных столицах растет "усталость от Украины", а также начинает нависать опасная перспектива второго срока Дональда Трампа в США, что может подорвать нынешнюю поддержку Украины со стороны крупнейшего союзника Киева.

Есть и несколько обнадеживающих моментов. На поле боя появляются новости о том, что украинские войска "зарылись" на позициях на восточном берегу Днепра в Херсонской области, а также об атаках ВСУ на российский Черноморский флот. На дипломатическом фронте некоторое оживление вызвало заявление ЕС о том, что он планирует начать с Украиной переговоры о членстве в организации.

Но все же сейчас, когда украинцы готовятся к еще одной зиме, в течение которой не исключены атаки России на их критически важную инфраструктуру и удары с использованием ракет и беспилотников, оптимизм шестимесячной давности относительно того, что поражение России и возвращение Донбасса и Крыма могут быть "прямо за углом", начал исчезать.

"Это не будет та победа, о которой мы мечтали, и она займет гораздо больше времени, чем мы думали", — сказал Владимир Омелян, бывший министр инфраструктуры, который записался в войска территориальной обороны в первый день конфликта и является теперь капитаном украинской армии.

Запрещенное слово

Большинство украинцев признают, что, пока Владимир Путин находится у власти, прочный мир вряд ли достижим, и любая пауза в боевых действиях будет использована Россией для перевооружения своей армии. Опросы показывают, что большинство граждан Украины выступают против переговоров с Россией, особенно если они предполагают признание утраты украинских территорий.

В то же время истощение сил, находящихся на фронте с начала конфликта, трудности с мобилизацией новых солдат и провал контрнаступления этого лета с целью вернуть территорию, привели к тому, что некоторые осторожные голоса предполагают, что нынешние подходы Киева требуют изменений.

"Выбор очень простой. Если мы готовы отдать еще 300 000 или 500 000 жизней украинских солдат для захвата Крыма и Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с Запада, то мы сможем это сделать, — сказал Омелян. – Но я не вижу еще 500 000 человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада послать то оружие и в таком объеме, которое нам понадобится".

Другой вариант, по словам Омеляна, — это "соглашение о прекращении огня, чтобы провести масштабные реформы, стать членом НАТО и ЕС, а затем, когда Россия рухнет, вернуть Крым и Донбасс".

Однако это может быть лишь принятием желаемого за действительное. Зеленский заявил, что любые переговоры сыграют только на руку России, учитывая, что конечной военной целью Кремля остается полное подчинение Украины.

Михаил Подоляк, советник украинского президента, признал, что сейчас наступил трудный этап, но сказал, что этот этап "требует сильнейшей и сложнейшей концентрации", чтобы продолжать идти дальше. "Давайте проясним ситуацию: возможности для реальных переговоров нет. Это будет всего лишь оперативная пауза. Россия воспользуется этим, чтобы существенно улучшить состояние своей армии, провести новую мобилизацию, а затем возобновить спецоперацию с еще более трагическими последствиями для Украины", — заявил он.

Тем не менее, недавнее интервью с Зеленским журналиста Саймона Шустера, который написал биографию президента, которая вскорости должна быть опубликована, и пользуется необычайно широким доступом к его команде, позволяет предположить, что даже в ближайшем окружении Зеленского есть люди, которые сомневаются в его мессианской вере в победу Украины.

Шустер процитировал некоего разгневанного помощника Зеленского, который сказал, что президент заблуждался по поводу перспективы победы на поле боя. "У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуйте сказать ему это", — сказал помощник.

Конфликт на Ближнем Востоке

Нападения ХАМАС на Израиль и ответная атака Израиля на сектор Газа оказались для Украины сложными по трем причинам. Во-первых, война на Ближнем Востоке привела к тому, что, возможно, впервые с февраля 2022 года Украина перестала быть главным вопросом внешней политики в умах большинства западных лидеров в течение длительного периода времени.

Во-вторых, по словам Зеленского, это означало сокращение поставок боеприпасов на Украину, что усугубило и без того острые проблемы, существующие в украинской армии.

Наконец, есть последствия решения Зеленского поддержать жесткую произраильскую позицию Америки по конфликту в Газе. Он назвал ХАМАС и Россию "одним и тем же злом". Это подорвало попытки Украины расширить круг сторонников на Ближнем Востоке и в других регионах за пределами Запада.

Подоляк признал, что в отношениях со многими незападными странами наступило "охлаждение". "Это затруднило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе против России", — сказал он.

Перспектива второго срока Трампа

До президентских выборов в США остался всего год, и потенциальное возвращение Дональда Трампа, который часто утверждает, что сможет заключить быстрое соглашение о прекращении украинского конфликта, является тревожной перспективой для многих в Киеве.

Публично чиновники заявляют: они уверены, что поддержка со стороны Белого дома будет продолжаться, кто бы ни был у власти в США, но в частном порядке существует обеспокоенность по поводу того, что будет означать президентство Трампа. "Это обсуждалось с ними на каждой встрече", — сказал Майкл Макфол, бывший посол США в России, который работает с администрацией Зеленского по вопросам санкций и встречался с президентом и другими ключевыми чиновниками в Киеве в сентябре.

Даже без Трампа у власти республиканцы могут сорвать политику администрации Байдена в отношении Украины. С сентября конгресс не может принять новый законопроект о помощи Украине, против которого выступает часть республиканцев, а это означает, что военные поставки Киеву были сокращены. Глава администрации Зеленского Андрей Ермак на прошлой неделе отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с демократами и республиканцами в надежде подчеркнуть важность продолжения поставок оружия.

Возвращение политики на Украину

В первый год конфликта украинцы объединились вокруг Зеленского, восхищались его руководством в решающие первые дни СВО и объединились в своей национальной борьбе против России. Но с течением времени это атмосфера общественного согласия начала разрушаться.

По словам одного информированного источника, президент остро обеспокоен "феноменом Черчилля", заключающимся в поражении на выборах успешного лидера военного времени. В преддверии президентских выборов, которые должны состояться в марте следующего года, высказывались предположения, что Зеленский может попытаться провести голосование, дав себе новый мандат перед, возможно, еще более трудным этапом конфликта.

Эти намеки вызвали резкую реакцию со стороны многих представителей гражданского общества, которые заявили, что провести выборы сейчас невозможно ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения безопасности.

"Большинство развитых демократических стран согласны: выборы не могут проводиться во время конфликта. У каждого должен быть один приоритет — защита государства", — сказала специалист по выборам Ольга Айвазовская.

Зеленский в конечном итоге исключил возможность проведения выборов следующей весной, но независимо от того, будут ли выборы вообще проводиться или нет, теперь есть определенные сомнения относительно единства нации во время конфликта. Оппозиционные политики говорят, что когда конфликт закончится, будут поставлены вопросы о готовности Зеленского к российской СВО. Кампании "черного пиара" и компромат снова распространяются через Telegram-каналы, откуда большинство украинцев получают новости.

Рейтинги Зеленского по-прежнему высоки, как и рейтинг Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ, которого многие считают возможным будущим претендентом на пост президента, хотя он никогда не озвучивал никаких политических амбиций.

Когда Залужный недавно дал интервью журналу The Economist, назвав ситуацию на поле боя "патовой", Зеленский и советники раскритиковали использование этого термина. Подоляк отрицает наличие конфликта между двумя руководителями. "Зеленский — его прямой начальник, и конфликта не может быть по определению", — сказал он.

Цихоцкий, бывший посол Польши, заявил со всей определенностью что в последние месяцы на Украине произошел всплеск политической борьбы. "Политика вернулась на Украину, — сказал он. — Та изначальная консолидация украинцев в единую силу, борющуюся со злом, прошла. Теперь все по-другому".

Автор: Шон Уолкер (Shaun Walker)