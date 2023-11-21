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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту 55-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 02:30 по времени Тихоокеанского побережья США (в 13:30 МСК). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Это 124-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 55-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 5,1 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 15-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

В субботу ракета Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, также вывела на орбиту 23 спутника Starlink.

Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

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Австpалия
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