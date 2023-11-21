«Способен поражать истребители F-35»: Иран представил зенитный комплекс Mehran

Источник изображения: topwar.ru

Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс класса «земля-воздух» Mehran.

Это поворотный момент в оборонных возможностях Ирана

- указывается в иранском издании Fars.

Подробностей о новой системе известно мало. Этот ЗРК способен нести четыре ракеты. Заявленная дальность его действия составляет 320 км, что предполагает значительное усовершенствование по сравнению с текущим комплексом Bavar-373. При этом Bavar-373 рекламируется как более продвинутое изделие, чем российская ЗРС С-300.

Как отмечается в иранской прессе, его преемник Mehran способен обеспечить надежную защиту от различных воздушных угроз.

Эта система может создать существенные проблемы для израильских самолетов F-35i в регионе

- говорится в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее основой дальнобойной ПВО Ирана являлась SA-20C, экспортная версия российских С-300ПМУ2, приобретенных в 2016 году. Ожидается, что эта система, предназначенная для противодействия самолетам, баллистическим и крылатым ракетам, будет дополнена Mehran.

Иран также располагает множеством других ЗРК, включая устаревшие системы США, России и Китая, такие как SA-5 большой дальности, I-HAWK средней дистанции полета, CSA-1 SA-2 Guideline и SA-15 малой дальности и комплекс прикрытия войск Rapier.