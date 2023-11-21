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Военное обозрение

«Находятся в зоне досягаемости украинских ракет»: в польской прессе ожидают удара по строящимся в Керчи российским вертолетоносцам

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на плотно выстроенную в Крыму ПВО, украинским средствам поражения иногда удается прорваться через зенитный заслон. В частности, поставленные Западом дальнобойные ракеты класса «воздух-поверхность» наносили удары по судостроительным мощностям, расположенным на полуострове, в том числе по расположенному в Керчи заводу «Залив».

Украинская авиация продемонстрировала возможность атаковать цели, находящиеся на Керченском полуострове и тамошней верфи, на которой строятся два самых ожидаемых надводных корабля российского флота

- указывается в польском издании Defence24.

Речь идет о двух вертолетоносцах «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Они относятся к проекту 23900 с полным водоизмещением 40 тыс. тонн. По своим размерам они соответствуют самым большим кораблям класса УДК в мире: американскому типу Wasp и китайскому Type 075.

Предполагается, что российские УДК будут способны нести до 75 единиц бронетехники, 900 морских пехотинцев, четыре небольших десантных катера, 21 вертолет линейки Ка, включая морской вариант ударного Ка-52К и более крупный перспективный военно-транспортный Ка-65 «Минога». Авиагруппу должны дополнить четыре ударных беспилотника С-70 «Охотник».

Как пишет автор, корабли были заложены в 2020 году. Их строительство продолжается уже три года, и, согласно плану, должно быть завершено в 2026-2027 годах. Но при этом УДК «находятся в зоне досягаемости украинских ракет».

ВСУ провели с помощью ракет Storm Shadow и SCALP как минимум две атаки на различные корабли, находящиеся в доках Керченской верфи. Место расположение находящихся здесь кораблей зафиксировано, поэтому нанести удар по УДК настолько просто, что идущий по определенным координатам боеприпас будет невосприимчив к помехам

- отмечается в польской прессе в ожидании предстоящего налета.

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США
Украина
Продукция
SCALP
Ка-52
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Залив СЗ
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