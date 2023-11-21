Нет смысла: Запад не видит оснований для финансирования Зеленского

Do Rzeczy: ситуация на Украине перестала быть приоритетной для Запада

На Западе желание поддерживать Украину угасает уже давно, пишет Do Rzeczy. Хотя полного отказа от помощи еще нет, США и Европа пытаются приспособиться к существующим реалиям. Вызовы, с которыми западные элиты столкнулись, настолько серьезны, что Киев на этом фоне им уже не интересен.

"В связи с глобальным переключением внимания на войну Израиля с ХАМАСом Украина опасается потери поддержки", "Украина теряет союзников в Восточной Европе", "Сенаторам: Если США сократят поддержку Украины, Путин победит", "Путин делает ставку на шаткость поддержки Украины"; "США, Великобритания и ЕС считают украинское наступление слишком медленным", "Путин хочет, чтобы Запад по украинскому вопросу сдал назад"; "Украина теряет импульс, поскольку внимание сосредоточено на противостоянии Израиль – Газа" – так выглядят заголовки ведущих англоязычных СМИ (Financial Times, CNN, Bloomberg, The Atlantic и т.д.) за последний месяц на тему пошатнувшейся поддержки Украины.

Действительно, война в Израиле радикально отвлекла внимание СМИ от конфликта на Украине, навязав Западу новую иерархию политических и военных приоритетов, однако процесс эрозии поддержки Украины начался уже довольно давно. Киев, который до сих пор не раз одерживал пиар-победы, в последнее время явно забуксовал. Если эта тенденция сохранится, эта ситуация может обернуться поражением.

Не на поле боя

Совершенно однозначные, остужающие энтузиазм оптимистов сигналы по поводу перспектив победы Украины уже год назад посылал бывший начальник штаба американской армии генерал Марк Милли. Он утверждал, что российско-украинский конфликт не может быть урегулирован на поле боя, давая понять, что цель будущего украинского контрнаступления – обеспечить Киеву более сильную позицию за столом переговоров перед наступающей зимой 2023-2024 годов. Именно этот период у нас сейчас и начался.

И об этом говорил не только он. Недавно избранный на пост президента Чехии генерал Петр Павел заявлял весной, что предстоящее украинское контрнаступление в ближайшее время является последним окном возможностей для Украины, потому что в случае его неудачи мотивации для дальнейшего вооружения Украины прежними темпами не будет, более того – у западной оружейной промышленности не будет необходимых производственных мощностей.

На эти ограничения указывали, в свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, призывая к наращиванию производства вооружения на Старом континенте, а также главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, который пошел еще дальше и заявил, что нынешний российско-украинский конфликт превзошел представления НАТО об этом противостоянии.

Другими словами, за хором многочисленных жрецов, пытающихся своими заклинаниями изменить реальность и предвещавших очень скорое историческое поражение москалей, а лучше всего – даже распад Российской Федерации, иногда можно было услышать высказывания видных представителей западного генералитета, которые остужали горячие головы и даже намечали пессимистические перспективы относительно возможной украинской виктории.

В этом контексте украинское контрнаступление, если оно вообще имело место, что, в свою очередь, оспаривалось различными польскими генералами, сильно распиаренное в СМИ как "геймченджер" этого конфликта, задачей которого было перерезать на юге сухопутный маршрут в Крым и даже отвоевать этот полуостров – вызвало у многих разочарование, прямо пропорциональное нереализованным фантазиям и заоблачным надеждам. Вот только если самим украинцам этим летом пришлось, к сожалению, оплакивать своих близких, так как число погибших лавинообразно возросло с начала штурма хорошо укрепленных российских позиций, то на Западе недоуменно наблюдали за тем, как на Запорожском фронте массово горит тяжелая бронетанковая техника НАТО. Это неприятное, возможно, даже отчасти компрометирующее зрелище, но самое главное – изрядная эффективность русских солдат в деле уничтожения бронетранспортеров и танков, в конечном итоге заставила украинцев, вероятно, по приказу НАТО, беречь эту технику. А это, в свою очередь, привело к тому, что пехота стала бросаться на хорошо подготовленные российские оборонительные позиции так называемой линии Суровикина без поддержки техники. Не многим, а вернее, совершенно ничем, не помог эпизод так называемого путча вагнеровцев, от которого ожидалось, что он станет прелюдией к началу гражданской войны в России. Хотя, видимо, "экспертам" в СМИ проще дискутировать о Пригожине и его команде, чем обратить внимание на набирающую обороты российскую оборонную промышленность или успешную адаптацию российской армии к реалиям этого конфликта.

Напоминая об этих нереализованных, хотя и охотно освещаемых в СМИ стратегических целях Украины, я хотел сказать, что катализатор в виде войны в Палестине, ускоряющий утомление Запада украинским кейсом, на самом деле оказался на уже хорошо подготовленной почву.

Воля избирателей

Роберт Фицо, который строил свою предвыборную кампанию в значительной степени на антивоенных лозунгах и на тезисах о сокращении поддержки Украины, вместе со своей победой вывел Словакию на те же позиции по украинскому вопросу, на которых до этого в одиночестве стояла Венгрия. Что важно, этот новый тренд в стране-члене "Вышеградской группы" возник еще до нападения ХАМАСа на израильских поселенцев в первой половине октября. И это означало лишь одно: такова была воля избирателей.

Еще более впечатляющий поворот произошел в самом сердце поддерживающей Украину коалиции, а именно в США. В начале октября впервые в истории этой страны был снят со своего поста спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Это сделала фракция его собственной Республиканской партии, естественно, при поддержке демократов, из-за того, что он нарушил внутрипартийное соглашение, одним из основных условий которого было сокращение (если не сказать прекращение) безвозмездного финансирования Украины с учетом приоритетов внутренней безопасности Америки. Правда, почувствовав Дамоклов меч над своей головой, Маккарти в последнее время высказывал более жесткую позицию по отношению к очередным запланированным пакетам финансовой и военно-технической помощи Украине, а в сентябре даже в грубой форме отказал президенту Зеленскому, собиравшемуся выступить в Конгрессе, но это, видимо, не помогло.

Примечательно, что его преемник на посту спикера Палаты представителей, Майк Джонсон, избранный уже после начала палестинской войны, начал свою деятельность на новом посту с того, что отделил путем голосования пакеты помощи Израилю от помощи Украине. Ни для кого не секрет, что еврейское лобби в США обладает очень сильным политическим влиянием, поэтому любой пакет помощи Израилю будет проголосован в Конгрессе без особых проблем. Таким образом, Джонсон не позволил проголосовать за пакет помощи Украине "автоматом". Его последующие шаги показали, что Джонсон по этому вопросу намерен торговаться с демократами весьма жестко. В начале ноября он объявил, что при голосовании вопрос помощи Украине будет увязан с вопросом выделения средств для усиления безопасности на южной границе США, рассчитывая таким образом достичь консенсуса в Палате представителей. Впрочем, Белый дом и ранее предлагал объединить две эти темы в один большой пакет, пытаясь преодолеть ограничения, созданные в Конгрессе по украинскому вопросу.

Как мы видим, украинский кейс еще не окончательно выпал из внешнеполитической повестки дня США, но перестал быть приоритетным. Новым лидером в списке приоритетов, несомненно, является Израиль, и он отнюдь не намерен делить свою уникальную позицию с кем-либо еще. В то время как представители западных стран вовсю посещали подвергшийся нападению ХАМАСа Израиль (по примеру недавних их "паломничеств" в Киев), попытки президента Зеленского посетить эту страну в знак поддержки наткнулись на твердое "нет" премьер-министра Нетаньяху, который не потерпит конкуренции в деле мировой поддержки даже со стороны своего еврейского соплеменника. Ну, а коль скоро Нетаньяху, оправдывая жесткую израильскую политику и радикальные меры в последнее время любит цитировать Ветхий Завет, обратимся и мы к Книге псалмов: "Иерусалим, если я забуду о тебе, забудь меня, десница моя". Этот стих действительно имеет аллегорическое значение для политиков, по крайней мере, на Западе, которые хорошо понимают, что их политическое выживание зависит, в частности, от того будут ли они помнить об Иерусалиме…

Естественно, в западных странах, где мусульманское меньшинство представляет собой значительную "уличную силу", такое памятование об Иерусалиме во время войны в Газе представляется собой чрезвычайно сложную задачку. Например, Франция направляет в Израиль свои военно-морские силы на случай распространения конфликта и необходимости обороны Израиля, но одновременно отправляет плавучий госпиталь к берегам Газы. Президент Макрон поддерживает Марш против антисемитизма, в котором принимают участие практически все политические силы страны, но сам в этом марше участия не принимает, чтобы, как указывают комментаторы, не рассердить мусульман во Франции, воспринимающих действия Израиля в Газе как геноцид их братьев по вере. В этих столь сложных обстоятельствах, с учетом императива памяти об Иерусалиме, сложно было бы ожидать, чтобы память о Киеве, который набожный псалмопевец обошел своим вниманием, оставалась такой же живой, как прежде.

Конечно, это явление нужно правильно оценить: Запад не столько отказался или собирается отказаться от Украины, сколько попытается приспособиться к общей, уже лишенной официального оптимизма ситуации. Да, переданное вооружение, в том числе крылатые ракеты, нанесло русским урон на поле боя, иногда довольно серьезный, но оно не стало ожидаемым вундерваффе. При этом Россия тоже умеет учиться на ошибках. После летнего как бы контрнаступления Украина оказалась просто неспособной переломить ситуацию на поле боя, а ее главнокомандующий генерал-лейтенант Залужный даже признался в недавнем интервью изданию The Economist, что его стратегия по истощению противника с целью заставить его пойти на переговоры на украинских условиях оказалась ошибочной. Более сильный аргумент, подрывающий поддержку Украины, найти трудно. Хотя суета вокруг тамошнего Министерства обороны и его бывшего главы Алексея Резникова, напоминающая о неистребимой чуме Украины – коррупции, тоже этой поддержке не способствуют. Украина, конечно, по-прежнему способна эффективно обороняться, из-за чего успехи российской армии достигаются сложно и ценой больших потерь, но обеспечивается эта оборона может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы. Причем отвечающим за наполнение этой капельницы войны политикам приходится считаться с настроениями своих избирателей и с более насущными приоритетами.

Важные вопросы

Возможно, не зря "Право и справедливость" во время избирательной кампании совершенно беспардонно, на официальном уровне препиралась с украинской стороной, как будто бы опасаясь, что прежнее некритическое служение украинскому народу могло негативно отразиться на рейтинге партии в опросах и на избирательных участках. Еще более красноречивым сигналом стало разлетевшееся по миру в начале ноября сообщение NBC о разговорах американских и европейских чиновников с Киевом о возможных условиях переговоров с Москвой с целью прекращения или замораживания конфликта. Эта новость получила настолько широкий резонанс, что президент Зеленский выступил с категорическим опровержением этой информации и заявил, что по вопросу переговоров с Россией на него никто не давит. Но даже из этого официального опровержения вовсе не следует, что никто с Запада, имеющий к тому же сильный аргумент в виде уже упомянутой витальной капельницы, с президентом Украины на эту тему не разговаривает.

Итак, если описывать эту историю простыми словами, то выглядит она так: западные лидеры столкнулись с вопросами, которые возникли уже давно, но в нынешних условиях становятся все более очевидными даже для непрофессионалов и, прежде всего, для избирателей. А именно: какие остались еще шансы на то, что Вооруженные силы Украины достигнут значительные успехи на поле боя? Или шире: каково обоснование для финансирования дальнейших военных усилий Украины и на каких условиях для Украины, а также для Европы и Америки можно было бы прекратить этот конфликт, а точнее, выйти из него?

Реальность такова, что после многих месяцев медиа-битвы за победный нарратив, даже отслеживая различные источники информации, достоверно оценить нынешний потенциал обеих сторон конфликта и их способность продолжать противостояние сложно. Естественно, следует избегать крайностей: Украина отнюдь не будет, как предсказывают некоторые, в одночасье разбита, помощь ей со стороны Запада тоже резко не прекратиться. В свою очередь, Россия не является совершенно устойчивой к санкциям, но она же отнюдь ими не истощена. Да, перед Украиной все отчетливее маячит призрак усталости от происходящего. И даже возможного встанет вопрос о смысле понесенных до сих пор жертв – вопрос об адекватности заплаченной цены, что также влияет на активность и волю Запада поддержать украинскую политику и стратегию. Что касается западных стран, то они, в первую очередь, осознают, что в случае израильско-арабской войны не останутся в стороне. И что Россия и Китай не останутся тоже.

В этой запутанной геополитической ситуации, которая затронула сегодня и Южную Азию, где США максимально активно соперничают с Китаем, необходимо заново сбалансировать противоположные интересы игроков более тяжелой весовой категории, чем Украина. Я не утверждаю, что эта страна полностью потеряла какой-либо вес, но, учитывая все элементы непростой международной обстановки, для западных элит, сталкивающихся в настоящее время с очень серьезными вызовами, значение Киева уже не будет таким, как прежде.

Автор: Войцех Голонка (Wojciech Golonka)