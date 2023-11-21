Госкомвоенпром Республики Беларусь сообщил о проведении стрельбовых испытаний БТР-V2

ЦАМТО, 20 ноября. Госкомвоенпром Республики Беларусь продолжает предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров, разработанных в рамках ОКР "БТР-V2".

Специалистами ОАО "МЗКТ", ОАО "Пеленг" и ОАО "КБ "Дисплей" на 227 общевойсковом полигоне СЗОК Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Беларусь проводятся стрельбовые испытания БТР в дневных и ночных условиях, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщал ЦАМТО, после презентации Минским заводом колесных тягачей новинки сезона 2021 года – бронетранспортера V-2 МЗКТ-690003 (8х8) – с сентября того же года начались плановые исследовательские испытания боевой машины.

БТР МЗКТ-690003 (8х8) предназначен для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, его огневой поддержки в бою, защиты от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами, уничтожения сил противника, противотанковых средств, легкобронированной техники и танков, а также малоскоростных воздушных целей противника.

БТР массой 20 т имеет баллистическую защиту Бр4, противоминную защиту STANAG 4569 Level 2a/2b, клиренс 520 мм, может двигаться по воде вплавь со скоростью 10 км/ч и до 110 км/ч по шоссе.

Изделие оснащено двигателем мощностью 550 л.с., автоматической коробкой передач, принудительной блокировкой дифференциалов, дизель-генераторной установкой.

БТР V-2 создан с учетом всех новейших требований, предъявляемых к современным боевым бронированным машинам, и представляет собой универсальную платформу, на которую можно монтировать необитаемые боевые модули с различными типами вооружения.

В машине заложен запас по грузоподъемности, что позволит в перспективе, по мере необходимости, оснащать БТР дополнительным оборудованием и вооружением.

Полноприводная бронированная боевая машина оборудована водометными движителями, обеспечивающими форсирование рек и иных водных преград.