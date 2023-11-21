Войти
ЦАМТО

Госкомвоенпром Республики Беларусь сообщил о проведении стрельбовых испытаний БТР-V2

261
0
0
БТР-V2.
БТР-V2.
Источник изображения: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by

ЦАМТО, 20 ноября. Госкомвоенпром Республики Беларусь продолжает предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров, разработанных в рамках ОКР "БТР-V2".

Специалистами ОАО "МЗКТ", ОАО "Пеленг" и ОАО "КБ "Дисплей" на 227 общевойсковом полигоне СЗОК Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Беларусь проводятся стрельбовые испытания БТР в дневных и ночных условиях, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщал ЦАМТО, после презентации Минским заводом колесных тягачей новинки сезона 2021 года – бронетранспортера V-2 МЗКТ-690003 (8х8) – с сентября того же года начались плановые исследовательские испытания боевой машины.

БТР МЗКТ-690003 (8х8) предназначен для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, его огневой поддержки в бою, защиты от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами, уничтожения сил противника, противотанковых средств, легкобронированной техники и танков, а также малоскоростных воздушных целей противника.

БТР массой 20 т имеет баллистическую защиту Бр4, противоминную защиту STANAG 4569 Level 2a/2b, клиренс 520 мм, может двигаться по воде вплавь со скоростью 10 км/ч и до 110 км/ч по шоссе.

Изделие оснащено двигателем мощностью 550 л.с., автоматической коробкой передач, принудительной блокировкой дифференциалов, дизель-генераторной установкой.

БТР V-2 создан с учетом всех новейших требований, предъявляемых к современным боевым бронированным машинам, и представляет собой универсальную платформу, на которую можно монтировать необитаемые боевые модули с различными типами вооружения.

В машине заложен запас по грузоподъемности, что позволит в перспективе, по мере необходимости, оснащать БТР дополнительным оборудованием и вооружением.

Полноприводная бронированная боевая машина оборудована водометными движителями, обеспечивающими форсирование рек и иных водных преград.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
МЗКТ
Похожие новости
16.01.2023
Батарея ЗРК малой дальности «Тор-М2К» поступила на вооружение стратегически важной бригады ПВО ВС Белоруссии
19.08.2020
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
24.02.2015
Предприятия ОПК Беларуси будут масштабно представлены на выставке IDEX-2015 в Абу-Даби
04.12.2014
В Барановичах на базе ОАО «558 АРЗ» прошло заседание коллегии Госкомвоенпрома Республики Беларусь
09.07.2014
«Рособоронэкспорт» обсудит с белорусскими партнерами проекты в интересах третьих стран
03.04.2014
Беларусь и Россия заинтересованы в реализации промышленных интеграционных проектов - В.Макей
19.12.2013
Опытные образцы МЗКТ-500200 проходят госиспытания в территориальных органах пограничной службы Беларуси
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 05:30
  • 56823
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 03:01
  • 1
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 21:30
  • 21
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства
  • 20.11 15:23
  • 1
Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград»
  • 20.11 13:19
  • 267
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.11 11:28
  • 1
ОАК запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации
  • 20.11 08:09
  • 6
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 20.11 04:08
  • 1
О стратегической инициативе
  • 20.11 01:41
  • 11
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 19.11 11:10
  • 1
В США оценили российского робота-собаку
  • 19.11 08:54
  • 245
Космонавтика Илона Маска
  • 19.11 08:49
  • 4
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»
  • 19.11 04:30
  • 2665
Как насчёт юмористического раздела?