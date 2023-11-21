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ТАСС

Остин встретился с Зеленским

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Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года
Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS

Министр обороны США заявил о поддержке Украины со стороны его страны

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и подтвердил готовность США оказывать поддержку стране.

"Для меня было большой честью встретиться с президентом Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", - написал глава Пентагона на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Остин отметил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжать помогать Украине "для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных потребностей". Глава Пентагона опубликовал две фотографии со встречи. На одной из них запечатлены сидящие за столом представители США и руководства Украины. С украинской стороны на встрече присутствовали, помимо Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Рустем Умеров и представители президентской администрации.

Ранее Пентагон сообщил, что Остин намерен обсудить с руководством Украины военную помощь на зимний период и "стратегическое партнерство" стран. О своем приезде в Киев глава Пентагона сообщил утром в понедельник, о его визите заранее не сообщалось.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Киеву. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. 

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США
Украина
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